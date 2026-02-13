Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно

Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно13.02.26
«Укрпошта» изменила правила международной доставки: для отправителей посылок за границу введено новое условие возврата отправлений. Если получатель за пределами Украины не заберет посылку, оператор теперь будет возвращать ее отправителю бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Нововведение распространяется на типичные ситуации, возникающие при международной доставке. Речь идет о случаях, когда адресат не приходит за отправлением, отказывается от получения или доставка не завершается по иным причинам. Ранее в подобных ситуациях отправитель рисковал не только товаром, но и дополнительными расходами, поскольку обратная пересылка оплачивалась отдельно. В среднем стоимость возврата составляла от 30 до 100 долларов в зависимости от веса посылки и страны назначения. Теперь эти расходы отменяются: либо отправление доставляется получателю, либо возвращается в Украину без дополнительной оплаты.
Оператор согласовал новый подход с иностранными почтовыми службами, чтобы устранить один из наиболее ощутимых финансовых рисков для клиентов.
Для частных отправителей нововведение означает, что при отправке посылок родственникам или знакомым за границу в случае их невостребованности не потребуется повторно оплачивать пересылку обратно. Для малого бизнеса и онлайн-продавцов изменения имеют более заметное значение. В международной торговле стоимость доставки часто оказывает решающее влияние на итоговую прибыль, особенно при невысокой марже. Дополнительные расходы на возврат могли полностью нивелировать доход от сделки или привести к убыткам. С введением новых условий этот риск устраняется, что упрощает планирование зарубежных продаж.
Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смилянский заявил, что украинский бизнес сталкивается с ростом расходов на топливо для генераторов и отопление, а также с усилением конкуренции на мировых рынках. По его словам, компания стремится поддержать клиентов и создать условия для роста украинского экспорта.
«Укрпошта» как участник Всемирного почтового союза осуществляет доставку отправлений более чем в 230 стран и территорий. Партнерская сеть национальных почтовых операторов охватывает свыше 660 тысяч почтовых отделений, поэтому новые правила возврата будут действовать по всей международной логистической цепочке украинских отправлений.
