 

Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно

13.02.26

Ukrposhta redesign 2026

 

«Укрпошта» изменила правила международной доставки: для отправителей посылок за границу введено новое условие возврата отправлений. Если получатель за пределами Украины не заберет посылку, оператор теперь будет возвращать ее отправителю бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

 

Нововведение распространяется на типичные ситуации, возникающие при международной доставке. Речь идет о случаях, когда адресат не приходит за отправлением, отказывается от получения или доставка не завершается по иным причинам. Ранее в подобных ситуациях отправитель рисковал не только товаром, но и дополнительными расходами, поскольку обратная пересылка оплачивалась отдельно. В среднем стоимость возврата составляла от 30 до 100 долларов в зависимости от веса посылки и страны назначения. Теперь эти расходы отменяются: либо отправление доставляется получателю, либо возвращается в Украину без дополнительной оплаты.

 

 

Оператор согласовал новый подход с иностранными почтовыми службами, чтобы устранить один из наиболее ощутимых финансовых рисков для клиентов.

 

Для частных отправителей нововведение означает, что при отправке посылок родственникам или знакомым за границу в случае их невостребованности не потребуется повторно оплачивать пересылку обратно. Для малого бизнеса и онлайн-продавцов изменения имеют более заметное значение. В международной торговле стоимость доставки часто оказывает решающее влияние на итоговую прибыль, особенно при невысокой марже. Дополнительные расходы на возврат могли полностью нивелировать доход от сделки или привести к убыткам. С введением новых условий этот риск устраняется, что упрощает планирование зарубежных продаж.

 

Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смилянский заявил, что украинский бизнес сталкивается с ростом расходов на топливо для генераторов и отопление, а также с усилением конкуренции на мировых рынках. По его словам, компания стремится поддержать клиентов и создать условия для роста украинского экспорта.

 

«Укрпошта» как участник Всемирного почтового союза осуществляет доставку отправлений более чем в 230 стран и территорий. Партнерская сеть национальных почтовых операторов охватывает свыше 660 тысяч почтовых отделений, поэтому новые правила возврата будут действовать по всей международной логистической цепочке украинских отправлений.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
877
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.02.26
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
views
1 212
comments 0
Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»

02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
14.02.26 | 15.16
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины  
Audi A6 e-tron 2026

Купить Audi A6 e-tron и Q6 e-tron 2027 можно будет в конце 2026 года. Начальная цена A6 e-tron заявлена ​​на уровне 56 900 евро, тогда как базовая версия Q6 e-tron оценивается примерно в 55 100 евро.

14.02.26 | 07.56
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну   
SpaceX NASA moon delivery

Администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что участники миссий Crew-12 и Artemis II смогут взять с собой на орбиту и за её пределы современные смартфоны, включая iPhone

14.02.26 | 15.16
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
14.02.26 | 07.56
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
13.02.26 | 18.41
Разрешения для программ в Windows 11 будут запрашиваться как на смартфонах
13.02.26 | 16.10
Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно
13.02.26 | 13.05
Samsung Galaxy S26 представят 25 февраля 2026 года. Какими будут новые флагманы?
13.02.26 | 10.09
Представлены новые TWS наушники Sony WF‑1000XM6 — мощнее процессор, больше микрофонов
13.02.26 | 07.05
Бюджетный монитор Dell Alienware AW2526HL с частотой 300 Гц стоит $175
12.02.26 | 18.10
ПК Acer Predator Orion 7000 оснащен RTX 5080 и Intel Core Ultra 9 285K
12.02.26 | 15.50
Toyota представила собственный игровой двигатель Fluorite
12.02.26 | 12.44
Мышка Razer Boomslang 20th Anniversary Edition дороже iPhone 17 Pro Max
12.02.26 | 10.31
Смартфоны Oppo A6 оснащены аккумулятором 7000 мАч с 1800 циклами зарядки. Цена — 6 000 грн
12.02.26 | 08.09
Видеозвонки в WhatsApp появятся на ПК. Аналог Zoom и Google Meet
11.02.26 | 16.37
Смартфон Samsung Galaxy F70e оснащен процессором Mediatek Dimensity 6300 и батареей 6000 мАч
11.02.26 | 13.20
Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 — игровой монитор с частотой 240 Гц и пленкой BlackShield
11.02.26 | 10.06
SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro — накопитель с максимальной скоростью и объемом до 4 ТБ