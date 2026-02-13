Повернути міжнародну посилку Укрпошти можна буде безкоштовно

«Укрпошта» змінила правила міжнародної доставки: для відправників посилок за кордон запроваджено нову умову повернення відправлень. Якщо одержувач за межами України не забере посилку, оператор тепер повертатиме її відправнику безкоштовно. Про це повідомила прес-служба компанії.

Нововведення поширюється на типові ситуації, що виникають під час міжнародної доставки. Йдеться про випадки, коли адресат не надходить по відправлення, відмовляється від отримання або доставка не завершується з інших причин. Раніше в подібних ситуаціях відправник ризикував не лише товаром, а й додатковими витратами, оскільки зворотне пересилання оплачувалося окремо. У середньому вартість повернення становила від 30 до 100 доларів залежно від ваги посилки та країни призначення. Тепер ці витрати скасовуються: або надсилання доставляється одержувачу, або повертається в Україну без додаткової оплати.

В Укрпошті пояснили, що зміна умов стала можливою завдяки домовленостям із закордонними партнерами в рамках Світової поштової спілки, членом якої є «Укрпошта».

Оператор погодив новий підхід із іноземними поштовими службами, щоб усунути один із найбільш відчутних фінансових ризиків для клієнтів.

Для приватних відправників нововведення означає, що при надсиланні посилок родичам або знайомим за кордон у разі їх незатребуваності не потрібно буде повторно оплачувати пересилання назад. Для малого бізнесу та онлайн-продавців зміни мають більш помітне значення. У міжнародній торгівлі вартість доставки часто надає вирішальний вплив на підсумковий прибуток, особливо за невисокої маржі. Додаткові витрати на повернення могли повністю нівелювати прибуток від угоди або призвести до збитків. Із запровадженням нових умов цей ризик усувається, що спрощує планування зарубіжних продажів.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що український бізнес стикається зі зростанням витрат на паливо для генераторів та опалення, а також посиленням конкуренції на світових ринках. За його словами, компанія прагне підтримати клієнтів та створити умови для зростання українського експорту.

«Укрпошта» як учасник Всесвітньої поштової спілки здійснює доставку відправлень більш ніж до 230 країн та територій. Партнерська мережа національних поштових операторів охоплює понад 660 тисяч поштових відділень, тому нові правила повернення діятимуть по всьому міжнародному логістичному ланцюжку українських відправлень.