Верховная Рада Украины поддержала создание Киберсил ВСУ10.10.25
Верховная Рада сделала шаг к созданию Киберсил Вооружённых Сил Украины, приняв за основу законопроект № 12349. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, создаётся новый орган военного управления в составе ВСУ, который будет отвечать за кибероборону государства. Киберсилы будут действовать под непосредственным руководством Главнокомандующего ВСУ и под общим руководством Верховного Главнокомандующего — Президента Украины.
Министр уточнил, что к основным задачам подразделения отнесены защита систем электронных коммуникаций и управления технологическими процессами в армии, подготовка и проведение военных киберопераций, а также сотрудничество с НАТО и другими международными партнёрами для противодействия общим угрозам в киберпространстве.
Кроме того, Киберсилы смогут привлекать к своей работе гражданских специалистов, которые не будут получать статус военнослужащих, но смогут выполнять задачи на основании контракта.
Законопроект «О Киберсилах Вооружённых Сил Украины» был зарегистрирован в парламенте 19 декабря 2024 года. В первом чтении документ поддержали 255 народных депутатов.
