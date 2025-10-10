Верховна Рада України підтримала створення Кіберсил ЗСУ

Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України, ухваливши за основу законопроект №12349. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, створюється новий орган військового управління у складі ЗСУ, який відповідатиме за кібероборону держави. Кіберсили діятимуть під безпосереднім керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача — Президента України.

Міністр уточнив, що до основних завдань підрозділу віднесено захист систем електронних комунікацій та управління технологічними процесами в армії, підготовку та проведення військових кібероперацій, а також співпрацю з НАТО та іншими міжнародними партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі.

Крім того, Кіберсили зможуть залучати до своєї роботи цивільних фахівців, які не набуватиму статусу військовослужбовців, але зможуть виконувати завдання на підставі контракту.

Законопроект «Про Кіберсили Збройних Сил України» було зареєстровано у парламенті 19 грудня 2024 року. У першому читанні документ підтримали 255 народних депутатів.