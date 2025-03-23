Ведущие Top Gear и Grand Tour снимут новое автошоу23.03.25
Любители автомобилей и британского юмора снова увидят культовое трио на экранах. Несмотря на прощальный выпуск The Grand Tour в 2024 году, Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй снялись в новом шоу, премьера которого состоится 18 апреля 2025 года.
Проект получил название The Not Very Grand Tour и заявлен как «автомобильный комедийный документальный сериал». Первый эпизод под названием The Glory and The Power будет посвящен истории двигателя внутреннего сгорания и включит архивные кадры с тест-драйвами и приключениями ведущих.
Режиссером выступил Фил Черчвард, ранее работавший над Top Gear и The Grand Tour. Съемки прошли летом 2024 года, а дистрибьютором выступает Amazon Media EU.
После выхода финального эпизода The Grand Tour: One for the Road Кларксон заявлял, что завершает карьеру автомобильного обозревателя, объясняя это возрастом и отсутствием интереса к современным машинам. Также сообщалось о закрытии их совместной продюсерской компании. Однако новое шоу доказывает, что знаменитое трио еще не сказало последнего слова.
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