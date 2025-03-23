Ведучі Top Gear та Grand Tour знімуть нове автошоу23.03.25
Любителі автомобілів та британського гумору знову побачать культове тріо на екранах. Незважаючи на прощальний випуск The Grand Tour у 2024 році, Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд та Джеймс Мей знялися у новому шоу, прем’єра якого відбудеться 18 квітня 2025 року.
Проект отримав назву The Not Very Grand Tour та заявлений як «автомобільний комедійний документальний серіал». Перший епізод під назвою The Glory and The Power буде присвячений історії двигуна внутрішнього згоряння та включить архівні кадри з тест-драйвами та пригодами ведучих.
Режисером виступив Філ Черчвард, який раніше працював над Top Gear і The Grand Tour. Зйомки пройшли влітку 2024, а дистриб’ютором виступає Amazon Media EU.
Після виходу фінального епізоду Grand Tour: One for the Road Кларксон заявляв, що завершує кар’єру автомобільного оглядача, пояснюючи це віком і відсутністю інтересу до сучасних машин. Також повідомлялося про закриття їхньої спільної продюсерської компанії. Однак нове шоу доводить, що знамените тріо ще не повідомило останнього слова.
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