В YouTube можно будет запускать игры

Google объявила о запуске на платформе YouTube новой опции Playables. С её помощью пользователи смогут запускать игры непосредственно на видеохостинге YouTube без необходимости скачивания и установки.

На начальном этапе в Playables будут доступны аркадные игры, такие как Cut the Rope, Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Всего в данный момент предлагается более 75 игр, с возможностью сохранения прогресса.

Раздел Playables доступен в браузере на ПК, а также в мобильном приложении YouTube на iOS и Android. Однако Google предупреждает, что запуск Playables происходит постепенно по всему миру, и сейчас воспользоваться новой функцией можно не во всех регионах.