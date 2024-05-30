В YouTube можно будет запускать игры30.05.24
Google объявила о запуске на платформе YouTube новой опции Playables. С её помощью пользователи смогут запускать игры непосредственно на видеохостинге YouTube без необходимости скачивания и установки.
На начальном этапе в Playables будут доступны аркадные игры, такие как Cut the Rope, Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Всего в данный момент предлагается более 75 игр, с возможностью сохранения прогресса.
Раздел Playables доступен в браузере на ПК, а также в мобильном приложении YouTube на iOS и Android. Однако Google предупреждает, что запуск Playables происходит постепенно по всему миру, и сейчас воспользоваться новой функцией можно не во всех регионах.
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В YouTube можно будет запускать игрыGoogle YouTube игры
Google объявила о запуске на платформе YouTube новой опции Playables. С её помощью пользователи смогут запускать игры непосредственно на видеохостинге YouTube без необходимости скачивания и установки.
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