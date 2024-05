У YouTube можна буде запускати ігри

Google оголосила про запуск на платформі YouTube нової опції Playables. За її допомогою користувачі зможуть запускати ігри безпосередньо на відеохостингу YouTube без необхідності завантаження та встановлення.

На початковому етапі в Playables будуть доступні аркадні ігри, такі як Cut the Rope, Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Tomb of the Mask та Trivia Crack. Всього зараз пропонується більше 75 ігор, з можливістю збереження прогресу.

Розділ Playables доступний у браузері на ПК, а також у мобільному додатку YouTube на iOS та Android. Однак Google попереджає, що запуск Playables відбувається поступово у всьому світі, і зараз скористатися новою функцією можна не у всіх регіонах.