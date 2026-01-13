В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты  

В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты13.01.26
YouTube обновил инструменты расширенного поиска, добавив возможность исключать из выдачи Shorts — ролики продолжительностью до трёх минут. Обновление ориентировано на пользователей, которые ищут более длинные форматы, но сталкиваются с переизбытком коротких видео в результатах поиска.
В интерфейсе фильтров появился отдельный параметр, позволяющий одним действием убрать Shorts из выдачи. Это упрощает поиск полноформатных обзоров, лекций и пояснительных материалов, где важна продолжительность и глубина контента, а не короткие клипы.
Параллельно YouTube пересмотрел названия некоторых элементов управления. Раздел сортировки «Sort By» был переименован в «Prioritize», а пункт «View Count» теперь отображается как «Popularity». При этом алгоритмы учитывают не только количество просмотров, но и дополнительные метрики, включая время просмотра, что должно повлиять на определение релевантности результатов.
Вместе з новыми возможностями платформа отказалась от части старых опций. Пользователи больше не могут отфильтровывать видео, загруженные за последний час, а также сортировать контент по рейтингу. Обновлённые фильтры уже постепенно появляются у пользователей YouTube и становятся доступными в веб-версии и мобильных приложениях.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты YouTube обновление
YouTube обновил инструменты расширенного поиска, добавив возможность исключать из выдачи Shorts — ролики продолжительностью до трёх минут.
ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему банк киберспорт события в Украине
Крупнейший украинский банк «ПриватБанк» вместе с Visa и киберспортивной организацией NAVI объявили о создании первой в Украине финансовой экосистемы, заточенной под геймеров и киберспорт.
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты
ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов
CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки
Motorola Moto Tag 2 — трекер с автономностью 600 часов
Instagram взломали? 17,5 млн пользователей получили поддельные e-mail со сбросом пароля
Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации
Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании
Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с аккумулятором 6200 мАч
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub — первый в мире 52-дюймовый изогнутый 6K-монитор
Asus показала обновлённый Zenbook DUO, Zenbook A16 и A14 на CES 2026
Какие концепты Lenovo показали на CES 2026
LG CLOiD — робот для домашних задач и умного дома