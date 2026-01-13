В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты

YouTube обновил инструменты расширенного поиска, добавив возможность исключать из выдачи Shorts — ролики продолжительностью до трёх минут. Обновление ориентировано на пользователей, которые ищут более длинные форматы, но сталкиваются с переизбытком коротких видео в результатах поиска.

В интерфейсе фильтров появился отдельный параметр, позволяющий одним действием убрать Shorts из выдачи. Это упрощает поиск полноформатных обзоров, лекций и пояснительных материалов, где важна продолжительность и глубина контента, а не короткие клипы.

Параллельно YouTube пересмотрел названия некоторых элементов управления. Раздел сортировки «Sort By» был переименован в «Prioritize», а пункт «View Count» теперь отображается как «Popularity». При этом алгоритмы учитывают не только количество просмотров, но и дополнительные метрики, включая время просмотра, что должно повлиять на определение релевантности результатов.

Вместе з новыми возможностями платформа отказалась от части старых опций. Пользователи больше не могут отфильтровывать видео, загруженные за последний час, а также сортировать контент по рейтингу. Обновлённые фильтры уже постепенно появляются у пользователей YouTube и становятся доступными в веб-версии и мобильных приложениях.