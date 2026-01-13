В YouTube можна буде відфільтрувати Shorts зі стрічки

YouTube оновив інструменти розширеного пошуку, додавши можливість виключати з видачі Shorts – ролики тривалістю до трьох хвилин. Оновлення орієнтоване на користувачів, які шукають довші формати, але стикаються з надлишком коротких відео в результатах пошуку.

В інтерфейсі фільтрів з’явився окремий параметр, що дозволяє однією дією забрати Shorts з видачі. Це спрощує пошук повноформатних оглядів, лекцій та пояснювальних матеріалів, де важлива тривалість та глибина контенту, а не короткі кліпи.

Паралельно YouTube переглянув назви деяких елементів керування. Розділ сортування “Sort By” був перейменований в “Prioritize”, а пункт “View Count” тепер відображається як “Popularity”. У цьому алгоритми враховують як кількість переглядів, а й додаткові метрики, включаючи час перегляду, що має вплинути визначення релевантності результатів.

Разом із новими можливостями платформа відмовилася від частини старих опцій. Користувачі більше не можуть відфільтровувати відеозавантажені за останню годину, а також сортувати контент за рейтингом. Оновлені фільтри вже поступово з’являються у користувачів YouTube і стають доступними у веб-версії та мобільних програмах.