В Windows 11 появятся видео-обои рабочего стола

В последних тестовых сборках Windows 11 компания Microsoft внедрила поддержку видеобоев. Теперь пользователи смогут устанавливать файлы в форматах .mp4, .mkv и других в качестве фонового изображения рабочего стола.

Информацию обнаружил инсайдер @phantomofearth в бета-версии Windows 11 для разработчиков (26×20.6690). Согласно его данным, пользователь сможет загрузить собственное видео, которое будет воспроизводиться при открытии рабочего стола.

Функция работает по принципу популярных сторонних приложений, например Wallpaper Engine, а также напоминает решение Microsoft DreamScene, доступное во времена Windows Vista. В Windows 7 от видеобоев отказались, заменив их слайдшоу.

Чтобы включить нововведение в тестовой версии Windows 11, необходимо активировать функцию с идентификатором 57645315 и перезапустить процесс explorer.exe. Пока неясно, войдет ли поддержка видеобоев в стабильный релиз и когда именно это может произойти.