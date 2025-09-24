У Windows 11 з’являться відео-шпалери робочого столу24.09.25
В останніх тестових збірках Windows 11 компанія Microsoft запровадила підтримку відеобоїв. Тепер користувачі зможуть встановлювати файли у форматах .mp4, .mkv та інших як фонове зображення робочого столу.
Інформацію виявив інсайдер @phantomofearth у бета-версії Windows 11 для розробників (26×20.6690). За його даними, користувач зможе завантажити власне відео, яке відтворюватиметься під час відкриття робочого столу.
Функція працює за принципом популярних сторонніх програм, наприклад Wallpaper Engine, а також нагадує рішення Microsoft DreamScene, доступне за часів Windows Vista. У Windows 7 від відеобоїв відмовилися, замінивши їхнє слайдшоу.
Щоб увімкнути нововведення у тестовій версії Windows 11, необхідно активувати функцію з ідентифікатором 57645315 та перезапустити процес explorer.exe. Поки незрозуміло, чи підтримка відеобоїв у стабільний реліз увійде і коли саме це може статися.
