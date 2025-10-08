В WhatsApp можно будет резервировать уникальные никнеймы

С момента запуска WhatsApp идентификация пользователей происходила исключительно по номеру телефона. Однако скоро мессенджер позволит общаться с другими людьми с помощью уникального имени пользователя — аналогично тому, как это реализовано в Telegram и Signal.

В бета-версии WhatsApp для Android уже появилась возможность заранее зарегистрировать имя пользователя до официального релиза функции. Это позволит занять желаемый никнейм, прежде чем его заберут другие. Имя должно содержать хотя бы одну строчную букву, может включать цифры, точки и символы подчеркивания, но не может начинаться с «www».

Эксперты полагают, что WhatsApp таким образом стремится уйти от своей “телефонной” природы и развить более гнучку систему общения, не привязанную к конкретным номерам. В перспективе это может привести к полной відмове от обязательного использования мобильного телефона при регистрации, как уже реализовано в ряде современных мессенджеров.

Официальная дата запуска функции пока не объявлена, но система уже активно готовится к внедрению. По данным инсайдеров, релиз может состояться в ближайшие недели. Это совпадает с недавними заявлениями Meta о масштабных изменениях, которые ждут пользователей WhatsApp в ближайшее время.