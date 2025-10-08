У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми

З моменту запуску WhatsApp ідентифікація користувачів відбувалася лише за номером телефону. Однак незабаром месенджер дозволить спілкуватися з іншими людьми за допомогою унікального імені користувача — аналогічно до того, як це реалізовано в Telegram і Signal.

У бета-версії WhatsApp для Android вже з’явилася можливість заздалегідь зареєструвати ім’я користувача до офіційного релізу функції. Це дозволить зайняти бажаний нікнейм, перш ніж його заберуть інші. Ім’я має містити хоча б одну малу літеру, може включати цифри, крапки та символи підкреслення, але не може починатися з «www».

Експерти вважають, що WhatsApp таким чином прагне уникнути своєї “телефонної” природи і розвинути більш гнучку систему спілкування, не прив’язану до конкретних номерів. У перспективі це може призвести до повної відмови від обов’язкового використання мобільного телефону при реєстрації, як уже реалізовано у сучасних месенджерах.

Офіційну дату запуску функції поки не оголошено, але система вже активно готується до впровадження. За даними інсайдерів, реліз може відбутися найближчими тижнями. Це збігається з недавніми заявами Meta про масштабні зміни, які чекають на користувачів WhatsApp найближчим часом.