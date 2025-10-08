У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми08.10.25
З моменту запуску WhatsApp ідентифікація користувачів відбувалася лише за номером телефону. Однак незабаром месенджер дозволить спілкуватися з іншими людьми за допомогою унікального імені користувача — аналогічно до того, як це реалізовано в Telegram і Signal.
У бета-версії WhatsApp для Android вже з’явилася можливість заздалегідь зареєструвати ім’я користувача до офіційного релізу функції. Це дозволить зайняти бажаний нікнейм, перш ніж його заберуть інші. Ім’я має містити хоча б одну малу літеру, може включати цифри, крапки та символи підкреслення, але не може починатися з «www».
Експерти вважають, що WhatsApp таким чином прагне уникнути своєї “телефонної” природи і розвинути більш гнучку систему спілкування, не прив’язану до конкретних номерів. У перспективі це може призвести до повної відмови від обов’язкового використання мобільного телефону при реєстрації, як уже реалізовано у сучасних месенджерах.
Офіційну дату запуску функції поки не оголошено, але система вже активно готується до впровадження. За даними інсайдерів, реліз може відбутися найближчими тижнями. Це збігається з недавніми заявами Meta про масштабні зміни, які чекають на користувачів WhatsApp найближчим часом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми WhatsApp месенджер
У бета-версії WhatsApp для Android вже з’явилася можливість заздалегідь зареєструвати ім’я користувача
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори AMD бізнес штучний інтелект
Проте залишається питання, рахунок чого OpenAI збирається фінансувати настільки масштабні проекти як із AMD.
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850