В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO22.10.25
В «Медиацентре Украина» представили VR KOLO — первую в Украине сеть музеев виртуальной реальности, которая объединила пять музейных учреждений из разных регионов страны в единое цифровое пространство. Теперь посетители могут буквально «перемещаться» между Черниговом, Хортицей, Ахтыркой, Прилуками и Дубно всего за несколько секунд — достаточно надеть VR-шлем.
Согласно пресс-релизу, VR KOLO — это инфраструктура будущего, которая соединяет культуру, образование и инновации. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда в партнерстве с Forward Inc. и Благотворительным фондом развития музеев.
Особое значение этот проект имеет на фоне войны, из-за которой Украина уже потеряла сотни культурных памятников. VR KOLO позволяет не только сохранять, но и восстанавливать культурное присутствие благодаря цифровизации утраченных артефактов.
На данный момент к VR KOLO подключены пять институций:
- Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов Древний»;
- Национальный заповедник «Хортица»;
- Ахтырский городской краеведческий музей;
- Прилукский краеведческий музей;
- Государственный историко-культурный заповедник города Дубно.
В проекте уже представлено более 120 цифровых экспонатов — от древних артефактов до объектов, поврежденных во время боевых действий. Уникальность VR-экскурсий заключается в том, что каждый артефакт можно рассмотреть в мельчайших деталях — приблизить, повернуть и даже «взять в руки».
Команда VR KOLO также объявила о планах расширения сети и открыта к сотрудничеству с музеями, городскими общинами, образовательными учреждениями и донорами. По запросу участники смогут получить технический аудит, обучение и сопровождение запуска VR-зон в своих городах.
