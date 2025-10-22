В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO

В «Медиацентре Украина» представили VR KOLO — первую в Украине сеть музеев виртуальной реальности, которая объединила пять музейных учреждений из разных регионов страны в единое цифровое пространство. Теперь посетители могут буквально «перемещаться» между Черниговом, Хортицей, Ахтыркой, Прилуками и Дубно всего за несколько секунд — достаточно надеть VR-шлем.

Согласно пресс-релизу, VR KOLO — это инфраструктура будущего, которая соединяет культуру, образование и инновации. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда в партнерстве с Forward Inc. и Благотворительным фондом развития музеев.

Особое значение этот проект имеет на фоне войны, из-за которой Украина уже потеряла сотни культурных памятников. VR KOLO позволяет не только сохранять, но и восстанавливать культурное присутствие благодаря цифровизации утраченных артефактов.

На данный момент к VR KOLO подключены пять институций:

Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов Древний»;

Национальный заповедник «Хортица»;

Ахтырский городской краеведческий музей;

Прилукский краеведческий музей;

Государственный историко-культурный заповедник города Дубно.

В проекте уже представлено более 120 цифровых экспонатов — от древних артефактов до объектов, поврежденных во время боевых действий. Уникальность VR-экскурсий заключается в том, что каждый артефакт можно рассмотреть в мельчайших деталях — приблизить, повернуть и даже «взять в руки».

Команда VR KOLO также объявила о планах расширения сети и открыта к сотрудничеству с музеями, городскими общинами, образовательными учреждениями и донорами. По запросу участники смогут получить технический аудит, обучение и сопровождение запуска VR-зон в своих городах.