В Україні створили мережу музеїв віртуальної реальності VR KOLO22.10.25
У «Медіацентрі Україна» представили VR KOLO — першу в Україні мережу музеїв віртуальної реальності, яка об’єднала п’ять музейних закладів із різних регіонів країни у єдиний цифровий простір. Тепер відвідувачі можуть буквально «переміщатися» між Черніговом, Хортицею, Охтиркою, Прилуками та Дубно лише за кілька секунд — достатньо вдягнути VR-шолом.
Згідно з прес-релізом, VR KOLO – це інфраструктура майбутнього, яка поєднує культуру, освіту та інновації. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Forward Inc. та Благодійним фондом розвитку музеїв.
Особливого значення цей проект має на тлі війни, через яку Україна вже втратила сотні культурних пам’яток. VR KOLO дозволяє не лише зберігати, а й відновлювати культурну присутність завдяки цифровізації втрачених артефактів.
На даний момент до VR KOLO підключено п’ять інституцій:
- Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів Стародавній»;
- Національний заповідник «Хортиця»;
- Охтирський міський краєзнавчий музей;
- Прилуцький краєзнавчий музей;
- Державний історико-культурний заповідник міста Дубно.
У проекті вже представлено понад 120 цифрових експонатів – від стародавніх артефактів до об’єктів, пошкоджених під час бойових дій. Унікальність VR-екскурсій полягає в тому, що кожен артефакт можна розглянути в найдрібніших деталях — наблизити, повернути і навіть взяти в руки.
Команда VR KOLO також оголосила про плани розширення мережі та відкрита до співпраці з музеями, міськими громадами, освітніми установами та донорами. На запит учасники зможуть отримати технічний аудит, навчання та супровід запуску VR-зон у своїх містах.
