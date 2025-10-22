В Україні створили мережу музеїв віртуальної реальності VR KOLO

У «Медіацентрі Україна» представили VR KOLO — першу в Україні мережу музеїв віртуальної реальності, яка об’єднала п’ять музейних закладів із різних регіонів країни у єдиний цифровий простір. Тепер відвідувачі можуть буквально «переміщатися» між Черніговом, Хортицею, Охтиркою, Прилуками та Дубно лише за кілька секунд — достатньо вдягнути VR-шолом.

Згідно з прес-релізом, VR KOLO – це інфраструктура майбутнього, яка поєднує культуру, освіту та інновації. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду у партнерстві з Forward Inc. та Благодійним фондом розвитку музеїв.

Особливого значення цей проект має на тлі війни, через яку Україна вже втратила сотні культурних пам’яток. VR KOLO дозволяє не лише зберігати, а й відновлювати культурну присутність завдяки цифровізації втрачених артефактів.

На даний момент до VR KOLO підключено п’ять інституцій:

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів Стародавній»;

Національний заповідник «Хортиця»;

Охтирський міський краєзнавчий музей;

Прилуцький краєзнавчий музей;

Державний історико-культурний заповідник міста Дубно.

У проекті вже представлено понад 120 цифрових експонатів – від стародавніх артефактів до об’єктів, пошкоджених під час бойових дій. Унікальність VR-екскурсій полягає в тому, що кожен артефакт можна розглянути в найдрібніших деталях — наблизити, повернути і навіть взяти в руки.

Команда VR KOLO також оголосила про плани розширення мережі та відкрита до співпраці з музеями, міськими громадами, освітніми установами та донорами. На запит учасники зможуть отримати технічний аудит, навчання та супровід запуску VR-зон у своїх містах.