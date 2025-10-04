В США создали биороботов из человеческих клеток04.10.25
Американские учёные из Университета Карнеги-Мелона представили новое достижение на стыке биологии и робототехники — управляемые биороботы, созданные из клеток человеческих лёгких. Эти микроскопические конструкции получили название AggreBots и в будущем смогут перемещаться внутри организма, выполняя терапевтические или даже хирургические задачи.
Как это работает
Традиционно биороботы создавались на основе мышечных волокон, которые позволяли им сокращаться и расслабляться, имитируя работу настоящих мышц. Но исследователи предложили другой подход — использовать реснички («вии»): крошечные волосковидные структуры, которые в живых организмах помогают перемещать жидкости или обеспечивают движение микроорганизмов, например, инфузорий.
В лаборатории профессора Рен учёные научились собирать биороботов из тканевых сфероидов (миниатюрных структур из стволовых клеток лёгких). Объединяя их в разные формы и добавляя генетически модифицированные «нефункциональные» элементы, исследователи смогли точно управлять количеством и расположением ресничек-пропеллеров, тем самым контролируя движение биоробота.
Зачем это нужно
- Медицина будущего: AggreBots могут быть использованы для доставки лекарств, очистки дыхательных путей или точечных хирургических вмешательств.
- Персонализированная терапия: так как биороботы можно создавать из клеток самого пациента, риск иммунного отторжения будет минимальным.
- Исследования болезней: новая технология может помочь в изучении таких заболеваний, как муковисцидоз или циллиарная дискинезия.
Преимущества таких биороботов
- Полностью биологическое происхождение — AggreBots биоразлагаемы и совместимы с человеческим телом.
- Модульная сборка даёт возможность «настраивать» роботов под разные задачи.
- Создан прецедент управляемых биогибридных систем, которые могут работать в живом организме.
Учёные подчёркивают, что это лишь первый шаг, но он открывает совершенно новые горизонты для биоробототехники.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
В США создали биороботов из человеческих клеток исследования наука робот
Американские учёные из Университета Карнеги-Мелона представили новое достижение на стыке биологии и робототехники — управляемые биороботы, созданные из клеток человеческих лёгких
Microsoft 365 Premium — новый тариф с Office и Copilot Pro за $20 в месяц Microsoft искусственный интеллект сервис
Microsoft представила подписку Microsoft 365 Premium — новый тариф, который объединяет классические офисные приложения и расширенные возможности Copilot Pro
В США создали биороботов из человеческих клеток
Opera выпустила платный браузер Neon с искусственным интеллектом
Xiaomi выпустила телевизор Redmi TV X 2026 для геймеров — матрица 85” Mini LED с частотой 288 Гц
Adobe Premiere для iPhone c ИИ-инструментами поддерживает 4K HDR. На Android будет позже
Планшеты Samsung Galaxy Tab A11 и A11+ с MediaTek Helio G99, Dolby Atmos имеют 7 лет обновлений и цену €180
Благодаря ИИ рыночная капитализация NVIDIA превысила $4,5 трлн
Amazon Kindle Scribe — электронные книги с искусственным интеллектом, стилусом и цветным E Ink
Искусственный интеллект в Microsoft Word, PowerPoint и Excel будет работать вместо пользователя?
Представлен первый истребитель-беспилотник CA-1 Europa
Google добавит в Chrome поиск по цитате из видео на YouTube