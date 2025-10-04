В США создали биороботов из человеческих клеток

Американские учёные из Университета Карнеги-Мелона представили новое достижение на стыке биологии и робототехники — управляемые биороботы, созданные из клеток человеческих лёгких. Эти микроскопические конструкции получили название AggreBots и в будущем смогут перемещаться внутри организма, выполняя терапевтические или даже хирургические задачи.

Как это работает

Традиционно биороботы создавались на основе мышечных волокон, которые позволяли им сокращаться и расслабляться, имитируя работу настоящих мышц. Но исследователи предложили другой подход — использовать реснички («вии»): крошечные волосковидные структуры, которые в живых организмах помогают перемещать жидкости или обеспечивают движение микроорганизмов, например, инфузорий.

В лаборатории профессора Рен учёные научились собирать биороботов из тканевых сфероидов (миниатюрных структур из стволовых клеток лёгких). Объединяя их в разные формы и добавляя генетически модифицированные «нефункциональные» элементы, исследователи смогли точно управлять количеством и расположением ресничек-пропеллеров, тем самым контролируя движение биоробота.

Зачем это нужно

Медицина будущего: AggreBots могут быть использованы для доставки лекарств, очистки дыхательных путей или точечных хирургических вмешательств.

Персонализированная терапия: так как биороботы можно создавать из клеток самого пациента, риск иммунного отторжения будет минимальным.

Исследования болезней: новая технология может помочь в изучении таких заболеваний, как муковисцидоз или циллиарная дискинезия.

Преимущества таких биороботов

Полностью биологическое происхождение — AggreBots биоразлагаемы и совместимы с человеческим телом.

Модульная сборка даёт возможность «настраивать» роботов под разные задачи.

Создан прецедент управляемых биогибридных систем, которые могут работать в живом организме.

Учёные подчёркивают, что это лишь первый шаг, но он открывает совершенно новые горизонты для биоробототехники.