У США створили біороботи з людських клітин04.10.25
Американські вчені з Університету Карнегі-Мелона представили нове досягнення на стику біології та робототехніки – керовані біороботи, створені з людських клітин легень. Ці мікроскопічні конструкції отримали назву AggreBots і в майбутньому зможуть переміщатися всередині організму, виконуючи терапевтичні або навіть хірургічні завдання.
Як це працює
Традиційно біороботи створювалися на основі м’язових волокон, які дозволяли їм скорочуватися та розслаблятися, імітуючи роботу справжніх м’язів. Але дослідники запропонували інший підхід — використовувати вії («вії»): крихітні волоскоподібні структури, які живих організмах допомагають переміщати рідини чи забезпечують рух мікроорганізмів, наприклад, інфузорій.
У лабораторії професора Рен вчені навчилися збирати біороботи з тканинних сфероїдів (мініатюрних структур зі стовбурових клітин легень). Об’єднуючи їх у різні форми і додаючи генетично модифіковані «нефункціональні» елементи, дослідники змогли точно керувати кількістю та розташуванням вій-пропелерів, тим самим контролюючи рух біоробота.
Навіщо це потрібно
- Медицина майбутнього: AggreBots можуть бути використані для доставки ліків, очищення дихальних шляхів або точкових хірургічних втручань.
- Персоналізована терапія: оскільки біороботи можна створювати з клітин самого пацієнта, ризик імунного відторгнення буде мінімальним.
- Дослідження хвороб: нова технологія може допомогти у вивченні таких захворювань, як муковісцидоз або циліарна дискінезія.
Переваги таких біороботів
- Повністю біологічне походження — AggreBots біорозкладаються та сумісні з людським тілом.
- Модульна збірка дає можливість «налаштовувати» роботів під різні завдання.
- Створено прецедент керованих біогібридних систем, які можуть працювати в живому організмі.
Вчені підкреслюють, що це лише перший крок, але він відкриває нові горизонти для біоробототехніки.
