В США могут запретить одноразовые картриджи для принтеров  

В США могут запретить одноразовые картриджи для принтеров03.02.26
Муниципальные власти Лос-Анджелеса готовят новое постановление, которое затронет рынок чернил и тонеров для принтеров. Речь идёт о расходных материалах, которые невозможно переработать или повторно заправить. Инициатива является частью более широкой стратегии города по переходу к модели «нулевых отходов».
Закон о запрете одноразовых расходников для принтеров
Городской совет проголосовал за разработку документа, запрещающего одноразовые картриджи для принтеров, если они не подлежат повторной заправке и если производитель не предлагает официальную программу обратного приёма. Большинство современных лазерных и струйных принтеров используют картриджи, конструктивно рассчитанные на одноразовое применение: после окончания чернил или тонера пользователю приходится покупать новый. Дополнительной проблемой остаются встроенные DRM-ограничения, из-за которых самостоятельная заправка зачастую технически невозможна. В мэрии считают, что такие практики устарели и не соответствуют экологическим целям города.
Фактически постановление направлено против любых модулей с чернилами или тонером, которые в итоге оказываются на свалке без возможности корректной переработки. Картриджи производят из смеси пластика, металлов и химических соединений, что делает их утилизацию сложной и дорогостоящей. Даже при классификации как опасных отходов на разложение таких изделий потребовались бы сотни лет. По мнению городских властей, эффективным решением является не усложнение утилизации, а устранение самой причины образования отходов — массового использования одноразовых картриджей.
При этом в мэрии подчёркивают, что речь не идёт о регулировании цен на чернила или доступности печати. Большинство покупателей ориентируются на низкую стоимость самого принтера, не учитывая долгосрочные экологические последствия. Новый подход связан прежде всего с сокращением лишних звеньев в цепочках дистрибуции и снижением объёмов отходов. Даже формальные программы возврата картриджей теряют смысл, если в конечном итоге они всё равно утилизируются без переработки.
Отдельное внимание в документе уделяется рынку неоригинальных и контрафактных картриджей. Такие изделия также, как правило, не рассчитаны на повторную заправку, создают дополнительные отходы и наносят ущерб отрасли. В связи с этим запрет может затронуть и одноразовые картриджи, нарушающие авторские и интеллектуальные права. При этом практика блокировки сторонних чернил и тонеров через обновления прошивок, вероятно, сохранится: постановление фокусируется исключительно на проблеме отходов, а не на политике производителей в сфере совместимости.
Будущее законопроекта
Документ ещё должен пройти все стадии утверждения, прежде чем получить статус закона и вступить в силу. Однако сам факт его появления вписывается в уже существующую тенденцию. Ранее в Сан-Франциско было запрещено использование одноразовых картриджей в муниципальных учреждениях, а в Европе Каталония приняла закон, полностью запрещающий одноразовые принтерные картриджи с 1 января 2025 года.
Подобные меры становятся частью более масштабного экологического законодательства, направленного на переход к циркулярной экономике. В рамках этого подхода ограничивается продажа и распространение неперезаправляемых расходных материалов, что вынуждает производителей и потребителей выбирать более устойчивые и многоразовые решения. Тренд на отказ от одноразовых продуктов, включая картриджи для принтеров, постепенно приобретает глобальный характер.
