У США можуть заборонити одноразові картриджі для принтерів  

Муніципальна влада Лос-Анджелеса готує нову постанову, яка торкнеться ринку чорнил і тонерів для принтерів. Йдеться про витратні матеріали, які неможливо переробити або повторно заправити. Ініціатива є частиною ширшої стратегії міста щодо переходу до моделі «нульових відходів».
Закон про заборону одноразових витратних матеріалів для принтерів
Міська рада проголосувала за розробку документа, що забороняє одноразові картриджі для принтерів, якщо вони не підлягають повторному заправленню і якщо виробник не пропонує офіційну програму зворотного прийому. Більшість сучасних лазерних та струменевих принтерів використовують картриджі, конструктивно розраховані на одноразове застосування: після закінчення чорнила або тонера користувачеві доводиться купувати новий. Додатковою проблемою залишаються вбудовані DRM-обмеження, через які самостійне заправлення часто технічно неможливе. У мерії вважають, що такі практики застаріли та не відповідають екологічним цілям міста.
Фактично постанова спрямована проти будь-яких модулів із чорнилом або тонером, які в результаті виявляються на звалищі без можливості коректної переробки. Картриджі виробляють із суміші пластику, металів та хімічних сполук, що робить їх утилізацію складною та дорогою. Навіть за класифікації як небезпечних відходів на розкладання таких виробів знадобилися б сотні років. На думку міської влади, ефективним рішенням є не ускладнення утилізації, а усунення причини утворення відходів — масового використання одноразових картриджів.
При цьому в мерії наголошують, що не йдеться про регулювання цін на чорнило або доступність друку. Більшість покупців орієнтуються на низьку вартість самого принтера, не враховуючи довгострокових екологічних наслідків. Новий підхід пов’язаний насамперед зі скороченням зайвих ланок у ланцюжках дистрибуції та зниженням обсягів відходів. Навіть формальні програми повернення картриджів втрачають сенс, якщо вони все одно утилізуються без переробки.
Окрема увага в документі приділяється ринку неоригінальних та контрафактних картриджів. Такі вироби також, як правило, не розраховані на повторне заправлення, створюють додаткові відходи та завдають шкоди галузі. У зв’язку з цим заборона може торкнутися і одноразових картриджів, що порушують авторські та інтелектуальні права. При цьому практика блокування сторонніх чорнил та тонерів через оновлення прошивок, ймовірно, збережеться: ухвала фокусується виключно на проблемі відходів, а не на політиці виробників у сфері сумісності.
Майбутнє законопроекту
Документ ще має пройти всі стадії затвердження, перш ніж набути статусу закону і набути чинності. Однак сам факт його появи вписується у вже існуючу тенденцію. Раніше в Сан-Франциско було заборонено використання одноразових картриджів у муніципальних установах, а в Європі Каталонія ухвалила закон, який повністю забороняє одноразові принтерні картриджі з 1 січня 2025 року.
Подібні заходи стають частиною масштабнішого екологічного законодавства, спрямованого на перехід до циркулярної економіки. В рамках цього підходу обмежується продаж та розповсюдження неперезаправних витратних матеріалів, що змушує виробників і споживачів вибирати більш стійкі та багаторазові рішення. Тренд на відмову від одноразових продуктів, включаючи картриджі для принтерів, поступово набуває глобального характеру.
