В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности  

В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности19.02.26
Китайское Министерство промышленности и информатизации (MIIT) готовит новые правила для автопроизводителей, предполагающих обязательное использование физических органов управления для ключевых функций автомобиля. Ожидается, что требование будет распространяться на новые модели, проходящие сертификацию после 1 июля 2026 года.
В последние годы интерьеры китайских электромобилей и гибридов стали максимально минималистичными: большинство функций перенесено на большие центральные дисплеи, иногда дополненные отдельными экранами для пассажиров. Регулятор считает, что такая тенденция увеличивает риски для безопасности, поскольку водителю приходится отвлекаться на сенсорное управление. Именно поэтому власти намерены ограничить зависимость от дисплеев и вернуть физические элементы управления.
Требования по безопасности авто в Китае
Изменения планируют внести в национальный стандарт GB4094—2016 «Маркирование органов управления, индикаторов и сигнальных устройств автомобилей». Обновление предполагает новые технические требования к кнопкам, переключателям и рычажкам, чтобы водитель мог пользоваться ключевыми функциями без визуального контакта с экраном и с тактильной обратной связью.
Физические элементы управления станут обязательными для ряда функций. Речь идет об освещении и сигналах — переключателях поворотов, аварийной сигнализации и звуковом сигнале. Также требование коснется трансмиссии: режимы P/R/N/D нельзя переключать только через сенсорный интерфейс. Отдельная кнопка должна быть предусмотрена для активации систем помощи водителю ADAS. Среди других обязательных элементов – управление стеклоочистителями, обогревом и обдувом стекла, стеклоподъемниками, система экстренного вызова и кнопка отключения питания электромобиля.
Документ определяет технические параметры для таких элементов. Минимальная активная зона кнопок должна составлять не менее 10×10 мм, их расположение должно быть фиксированным, а использование возможно без визуального контроля. Предусмотрена тактильная или звуковая обратная связь, а также сохранение работоспособности базовых функций даже в случае сбоя электроники или потери питания.
Работа по обновлению стандарта продолжается с 2023 года. К обсуждению присоединились крупные производители и профильные организации, в том числе China Automotive Technology and Research Center.
