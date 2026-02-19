 

В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности

19.02.26

AUDI

 

Китайское Министерство промышленности и информатизации (MIIT) готовит новые правила для автопроизводителей, предполагающих обязательное использование физических органов управления для ключевых функций автомобиля. Ожидается, что требование будет распространяться на новые модели, проходящие сертификацию после 1 июля 2026 года.

 

В последние годы интерьеры китайских электромобилей и гибридов стали максимально минималистичными: большинство функций перенесено на большие центральные дисплеи, иногда дополненные отдельными экранами для пассажиров. Регулятор считает, что такая тенденция увеличивает риски для безопасности, поскольку водителю приходится отвлекаться на сенсорное управление. Именно поэтому власти намерены ограничить зависимость от дисплеев и вернуть физические элементы управления.

 

Требования по безопасности авто в Китае

 

Изменения планируют внести в национальный стандарт GB4094—2016 «Маркирование органов управления, индикаторов и сигнальных устройств автомобилей». Обновление предполагает новые технические требования к кнопкам, переключателям и рычажкам, чтобы водитель мог пользоваться ключевыми функциями без визуального контакта с экраном и с тактильной обратной связью.

 

Физические элементы управления станут обязательными для ряда функций. Речь идет об освещении и сигналах — переключателях поворотов, аварийной сигнализации и звуковом сигнале. Также требование коснется трансмиссии: режимы P/R/N/D нельзя переключать только через сенсорный интерфейс. Отдельная кнопка должна быть предусмотрена для активации систем помощи водителю ADAS. Среди других обязательных элементов – управление стеклоочистителями, обогревом и обдувом стекла, стеклоподъемниками, система экстренного вызова и кнопка отключения питания электромобиля.

 

Документ определяет технические параметры для таких элементов. Минимальная активная зона кнопок должна составлять не менее 10×10 мм, их расположение должно быть фиксированным, а использование возможно без визуального контроля. Предусмотрена тактильная или звуковая обратная связь, а также сохранение работоспособности базовых функций даже в случае сбоя электроники или потери питания.

 

Работа по обновлению стандарта продолжается с 2023 года. К обсуждению присоединились крупные производители и профильные организации, в том числе China Automotive Technology and Research Center.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
892
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

17.02.26
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
views
52
comments 0
Logitech G G325

Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее

17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
19.02.26 | 18.50
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности  
AUDI

Китайское Министерство промышленности и информатизации (MIIT) готовит новые правила для автопроизводителей, предполагающих обязательное использование физических органов управления для ключевых функций автомобиля

19.02.26 | 16.41
Представлены новые ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 в диагоналях 14 и 16 дюймов  

Asus представила обновленную линейку бизнес-ноутбуков ExpertBook, которая получила современные процессоры, расширенные возможности искусственного интеллекта, улучшенную автономность и новые функции безопасности.

19.02.26 | 18.50
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности
19.02.26 | 16.41
Представлены новые ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 в диагоналях 14 и 16 дюймов
19.02.26 | 13.20
YouTube закрыл комментарии и описания видео для пользователей с блокировщиками рекламы
19.02.26 | 10.09
Meta закрывает сайт Messenger.com. Мессенджер теперь только в Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital распродала все жесткие диски. Запасов 2026 года не осталось
18.02.26 | 20.26
Выгодно купить б/у Айфон или выбрать Айфон 16 Про: стратегия умной покупки
18.02.26 | 19.00
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG игровой монитор, который может работать без ПК
18.02.26 | 16.30
LG Buds Plus xboom Buds Lite — новые наушники компании
18.02.26 | 13.09
В сети Киевстара 40% голосового трафика приходит с VoLTE и VoWiFi
18.02.26 | 10.12
Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini
18.02.26 | 07.06
Китай запретил штурвал вместо руля. Тоже как у электрокаров Tesla
17.02.26 | 19.25
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook
17.02.26 | 17.01
Thermaltake TGM-V49CDQ — огромный ультраширокоформатный монитор с соотношением сторон 32:9
17.02.26 | 13.22
Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube
17.02.26 | 10.40
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц