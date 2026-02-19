У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки  

У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки19.02.26
Китайське Міністерство промисловості та інформатизації (MIIT) готує нові правила для автовиробників, які передбачають обов’язкове використання фізичних органів керування для ключових функцій автомобіля. Очікується, що вимога поширюватиметься на нові моделі, що проходять сертифікацію після 1 липня 2026 року.
В останні роки інтер’єри китайських електромобілів та гібридів стали максимально мінімалістичними: більшість функцій перенесено на великі центральні дисплеї, іноді доповнені окремими екранами для пасажирів. Регулятор вважає, що така тенденція збільшує ризики безпеки, оскільки водію доводиться відволікатися на сенсорне керування. Саме тому влада має намір обмежити залежність від дисплеїв та повернути фізичні елементи управління.
Вимоги щодо безпеки авто в Китаї
Зміни планують внести до національного стандарту GB4094—2016 «Маркування органів управління, індикаторів та сигнальних пристроїв автомобілів». Оновлення передбачає нові технічні вимоги до кнопок, перемикачів та важелів, щоб водій міг користуватися ключовими функціями без візуального контакту з екраном та з тактильним зворотним зв’язком.
Фізичні елементи управління стануть обов’язковими ряду функцій. Йдеться про освітлення та сигнали — перемикачі поворотів, аварійну сигналізацію та звуковий сигнал. Також вимога стосується трансмісії: режими P/R/N/D не можна перемикати тільки через сенсорний інтерфейс. Окрема кнопка має бути призначена для активації систем допомоги водієві ADAS. Серед інших обов’язкових елементів – управління склоочисниками, обігрівом та обдуванням скла, склопідйомниками, система екстреного виклику та кнопка відключення живлення електромобіля.
Документ визначає технічні параметри таких елементів. Мінімальна активна зона кнопок повинна становити не менше 10×10 мм, їхнє розташування має бути фіксованим, а використання можливе без візуального контролю. Передбачено тактильний чи звуковий зворотний зв’язок, а також збереження працездатності базових функцій навіть у разі збою електроніки чи втрати живлення.
Робота з оновлення стандарту продовжується з 2023 року. До обговорення приєдналися великі виробники та профільні організації, зокрема China Automotive Technology and Research Center.
Китайське Міністерство промисловості та інформатизації (MIIT) готує нові правила для автовиробників, які передбачають обов'язкове використання фізичних органів керування для ключових функцій автомобіля
