В GTA V добавили поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation14.08.25
Rockstar Games выпустила обновление для Grand Theft Auto V Enhanced, добавившее поддержку технологии NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation, сообщает The Verge.
Теперь владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50 смогут активировать генерацию дополнительных кадров, что обеспечит более плавное движение в игре и повысит общую чёткость изображения. Особенно заметен эффект будет в сочетании с уже реализованным трассировкой лучей.
Одновременно NVIDIA представила новый драйвер Game Ready версии 580.97. Он оптимизирует работу GTA V Enhanced и добавляет полную поддержку обновлённой версии Senua’s Saga: Hellblade II. Эта игра также получила DLSS 4 с Multi Frame Generation, а вместе с обновлением в ней появился новый режим Dark Rot, который станет эксклюзивом улучшенного издания.
SMS через Starlink: Киевстар протестировала спутниковую связь Илон Маск Киевстар события в Украине телеком
В Житомирской области прошло первое испытание технологии Starlink Direct to Cell с участием министра цифровой трансформации Михаила Федорова и CEO «Киевстар» Александра Комарова
