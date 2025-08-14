В GTA V добавили поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation

Rockstar Games выпустила обновление для Grand Theft Auto V Enhanced, добавившее поддержку технологии NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation, сообщает The Verge.

Теперь владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50 смогут активировать генерацию дополнительных кадров, что обеспечит более плавное движение в игре и повысит общую чёткость изображения. Особенно заметен эффект будет в сочетании с уже реализованным трассировкой лучей.

Одновременно NVIDIA представила новый драйвер Game Ready версии 580.97. Он оптимизирует работу GTA V Enhanced и добавляет полную поддержку обновлённой версии Senua’s Saga: Hellblade II. Эта игра также получила DLSS 4 с Multi Frame Generation, а вместе с обновлением в ней появился новый режим Dark Rot, который станет эксклюзивом улучшенного издания.