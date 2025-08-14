У GTA V додали підтримку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation14.08.25
Rockstar Games випустила оновлення для Grand Theft Auto V Enhanced, що додало підтримку технології NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation, повідомляє The Verge.
Тепер власники відеокарт серії GeForce RTX 50 зможуть активувати генерацію додаткових кадрів, що забезпечить плавніший рух у грі та підвищить загальну чіткість зображення. Особливо помітний ефект буде у поєднанні з уже реалізованим трасуванням променів.
Водночас NVIDIA представила новий драйвер Game Ready версії 580.97. Він оптимізує роботу GTA V Enhanced та додає повну підтримку оновленої версії Senua’s Saga: Hellblade II. Ця гра також отримала DLSS 4 із Multi Frame Generation, а разом із оновленням у ній з’явився новий режим Dark Rot, який стане ексклюзивом покращеного видання.
