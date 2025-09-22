В Google Discover появятся посты из социальных сетей YouTube, X и Instagram

В ближайшее время в ленте Google Discover начнут отображаться не только статьи и новости из интернета. Компания анонсировала интеграцию коротких видео YouTube Shorts, а также публикаций из Instagram и X.

Discover доступен в приложении Google на главном экране и формирует персонализированный поток контента с учётом интересов пользователя. Там уже есть материалы СМИ и некоторые сгенерированные ИИ-резюме, а в ближайшие недели начнут появляться и посты из соцсетей. Сначала речь идёт лишь о нескольких платформах, но в будущем список планируют расширять.

«Во время исследований пользователи отмечали, что им нравится видеть разнообразный контент в Discover: видео, посты из соцсетей и статьи», — говорится в заявлении Google.

Кроме того, сервис получит больше возможностей для персонализации. Теперь, как и в поиске Google, можно будет выбирать любимые источники новостей. Пользователь сможет подписаться на конкретного автора или издание и чаще видеть их публикации. Перед подпиской предусмотрен просмотр профиля с материалами и соцсетями автора.