У Google Discover з’являться пости із соціальних мереж YouTube, X та Instagram22.09.25
Найближчим часом у стрічці Google Discover почнуть відображатися не лише статті та новини з Інтернету. Компанія анонсувала інтеграцію коротких відео YouTube Shorts, а також публікацій із Instagram та X.
Discover доступний у програмі Google на головному екрані і формує персоналізований потік контенту з урахуванням інтересів користувача. Там уже є матеріали ЗМІ та деякі згенеровані ІІ-резюме, а найближчими тижнями почнуть з’являтися і пости із соцмереж. Спочатку йдеться лише про кілька платформ, але в майбутньому список планують розширювати.
«Під час досліджень користувачі відзначали, що їм подобається бачити різноманітний контент у Discover: відео, пости із соцмереж та статті», — йдеться у заяві Google.
Крім того, сервіс отримає більше можливостей для персоналізації. Тепер, як і в пошуку Google, можна буде вибирати улюблені джерела новин. Користувач зможе передплатити конкретного автора або видання і частіше бачити їх публікації. Перед підпискою передбачено перегляд профілю з матеріалами та соцмережами автора.
