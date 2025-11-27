В Google Chrome появятся вертикальные вкладки   

В Google Chrome появятся вертикальные вкладки27.11.25
Google готовит к запуску вертикальные вкладки в Chrome – функцию, которую давно предлагают конкуренты типа Microsoft Edge, Firefox, Brave и Vivaldi. Новая опция появилась у версии Canary, где Google тестирует экспериментальные возможности браузера.
В этом режиме вкладки перемещаются из верхней панели в левую боковую колонку. Чтобы активировать вертикальное отображение, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на классической панели вкладок и выбрать «Показать вкладки сбоку». После переключения вкладки строятся столбиком влево, а в верхней части панели появляется кнопка быстрого поиска и переключатель свертывания. Внизу остаются кнопки создания новой вкладки и управления группами.
Поскольку функция проходит раннее тестирование, ее интерфейс и поведение еще не могут изменяться. Вернуться к традиционному размещению вкладок можно через то же контекстное меню, выбрав «Показать вкладки вверху».
Ранее стало известно что Google работает над двумя важными улучшениями для Chrome, которые сделают браузер удобнее — особенно для тех, кто держит открытыми десятки вкладок или устал от навязчивых уведомлений. Обновления появятся как в настольных версиях Chrome, так и в мобильной версии для Android.
Оптимизация работы с вкладками
Ранее браузер Chrome при переключении на другую вкладку «замораживал» её, чтобы экономить ресурсы. Одновременно браузер очищал часть оперативной памяти (функция Memory Purge on Freeze).
Однако недавние тесты показали, что это только замедляет повторное открытие вкладок, поскольку странице приходится загружаться заново.
Теперь Google полностью отключает Memory Purge on Freeze по умолчанию.
- Замороженные вкладки останутся в памяти и будут восстанавливаться мгновенно, без перезагрузки.
- Chrome сможет «держать» больше вкладок одновременно, не перегружая процессор и оперативную память.
- Производительность системы при этом не снижается — об этом свидетельствуют тесты на Windows, macOS и Chromebook.
Это отличная новость для пользователей, которые привыкли держать открытыми десятки сайтов — теперь переключение между ними станет заметно быстрее и плавнее.
Chrome станет «тише»
Второе обновление касается уведомлений, которые часто раздражают при просмотре сайтов. Теперь Chrome будет автоматически отключать разрешения на уведомления для сайтов, с которыми пользователь почти не взаимодействует.
Эта функция расширяет систему Safety Check, которая уже управляет доступом к камере, микрофону и геолокации. По данным Google, менее 1% уведомлений получает реакцию пользователя, остальные лишь отвлекают и создают шум.
После обновления браузер:
- будет сам отменять разрешения на уведомления для неактивных сайтов;
- уведомит об этом пользователя;
- позволит вручную восстановить или отключить уведомления через раздел Safety Check.
