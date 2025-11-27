У Google Chrome з’являться вертикальні вкладки   

У Google Chrome з’являться вертикальні вкладки27.11.25
Google готує до запуску вертикальні вкладки в Chrome – функцію, яку давно пропонують конкуренти типу Microsoft Edge, Firefox, Brave та Vivaldi. Нова опція з’явилася у Canary, де Google тестує експериментальні можливості браузера.
У цьому режимі вкладки переміщаються з верхньої панелі до лівої бокової колонки. Щоб активувати вертикальне відображення, потрібно клацнути правою кнопкою миші на класичній панелі вкладок та вибрати “Показати вкладки збоку”. Після перемикання вкладки будуються стовпчиком вліво, а у верхній частині панелі з’являється кнопка швидкого пошуку та перемикач згортання. Внизу залишаються кнопки створення нової вкладки та керування групами.
Оскільки функція проходить раннє тестування, її інтерфейс і поведінка ще можуть змінюватися. Повернутися до традиційного розміщення вкладок можна через те ж саме контекстне меню, вибравши “Показати вкладки вгорі”.
Раніше стало відомо, що Google працює над двома важливими поліпшеннями для Chrome, які зроблять браузер зручнішим – особливо для тих, хто тримає відкритими десятки вкладок або втомився від нав’язливих повідомлень. Оновлення з’являться як у настільних версіях Chrome, так і в мобільній версії Android.
Оптимізація роботи з вкладками
Раніше браузер Chrome при перемиканні на іншу вкладку «заморожував» її, щоб заощаджувати ресурси. Одночасно браузер очищав частину оперативної пам’яті (функція Memory Purge on Freeze).
Однак нещодавні тести показали, що це лише уповільнює повторне відкриття вкладок, оскільки сторінці доводиться завантажуватись заново.
Тепер Google повністю відключає Memory Purge on Freeze за промовчанням.
- Заморожені вкладки залишаться в пам’яті та відновлюватимуться миттєво, без перезавантаження.
- Chrome зможе «тримати» більше вкладок одночасно, не перевантажуючи процесор і оперативну пам’ять.
- Продуктивність системи не знижується — про це свідчать тести на Windows, macOS і Chromebook.
Це чудова новина для користувачів, які звикли тримати відкритими десятки сайтів — тепер перемикання між ними стане помітно швидшим і плавнішим.
Chrome стане «тише»
Друге оновлення стосується повідомлень, які часто дратують під час перегляду сайтів. Тепер Chrome автоматично відключатиме дозволи на сповіщення для сайтів, з якими користувач майже не взаємодіє.
Ця функція розширює систему Safety Check, яка вже керує доступом до камери, мікрофону та геолокації. За даними Google, менше 1% повідомлень отримує реакцію користувача, решта лише відволікають і створюють шум.
Після оновлення браузер:
- саме скасовуватиме дозволи на повідомлення для неактивних сайтів;
- повідомить про це користувача;
- дозволить вручну відновити або вимкнути повідомлення через розділ Safety Check.
