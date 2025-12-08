В Android появится возможность пометить звонок как важный   

В Android появится возможность пометить звонок как важный08.12.25
Google начала испытывать новую опцию Call Reason в стандартном приложении «Телефон» для Android. Она позволяет абоненту предварительно пометить свой вызов как «срочный», после чего эта отметка отображается на экране входящего вызова у получателя, а также в его журнале вызовов, если тот не взял трубку.
Функция работает только между контактами, сохраненными друг в друга, и при использовании именно системного приложения Phone by Google. Такая отметка может подсказать, что звонок следует принять немедленно или в случае пропущенного вызова напомнить о необходимости перезвонить по конкретной причине.
Пока что доступен только один тип статуса – «Срочно», но в Google не исключают появления дополнительных вариантов или возможности оставлять собственный краткий комментарий.
Call Reason распространяется постепенно в пределах тест-бета. Доступность зависит от производителя смартфона. Проверить обновления можно в Google Play в разделе управления приложениями, а также в настройках убедитесь, что Phone by Google установлено как основное приложение для вызовов.
