  

В Android з’явиться можливість позначити дзвінок як важливий

08.12.25

google-nexus_spam_call_header

 

Google почала випробовувати нову опцію Call Reason у стандартній програмі “Телефон” для Android. Вона дозволяє абоненту попередньо позначити свій виклик як «терміновий», після чого ця позначка відображається на екрані вхідного виклику в одержувача, а також у журналі викликів, якщо той не взяв трубку.

 

Функція працює тільки між контактами, збереженими один в одного, і під час використання саме системної програми Phone by Google. Така позначка може підказати, що дзвінок слід прийняти негайно або у разі пропущеного дзвінка нагадати про необхідність передзвонити з конкретної причини.

 

Поки що доступний лише один тип статусу – «Терміново», але Google не виключає появи додаткових варіантів або можливості залишати власний короткий коментар.

 

Call Reason поступово поширюється в межах тест-бета. Доступність залежить від виробника смартфона. Перевірити оновлення можна в Google Play у розділі керування програмами, а також у налаштуваннях, переконайтеся, що Phone by Google встановлено як основна програма для дзвінків.


08.12.25
08.12.25 | 10.01
Нова лінійка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 має Mini LED та підтримку 144 Гц   
Redmi TV X 2026

Xiaomi представила лінійку телевізорів Redmi TV X 2026, оснащених Mini LED-панелями з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 144 Гц.

