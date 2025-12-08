В Android з’явиться можливість позначити дзвінок як важливий

Google почала випробовувати нову опцію Call Reason у стандартній програмі “Телефон” для Android. Вона дозволяє абоненту попередньо позначити свій виклик як «терміновий», після чого ця позначка відображається на екрані вхідного виклику в одержувача, а також у журналі викликів, якщо той не взяв трубку.

Функція працює тільки між контактами, збереженими один в одного, і під час використання саме системної програми Phone by Google. Така позначка може підказати, що дзвінок слід прийняти негайно або у разі пропущеного дзвінка нагадати про необхідність передзвонити з конкретної причини.

Поки що доступний лише один тип статусу – «Терміново», але Google не виключає появи додаткових варіантів або можливості залишати власний короткий коментар.

Call Reason поступово поширюється в межах тест-бета. Доступність залежить від виробника смартфона. Перевірити оновлення можна в Google Play у розділі керування програмами, а також у налаштуваннях, переконайтеся, що Phone by Google встановлено як основна програма для дзвінків.