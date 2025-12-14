В Android можно будет передавать видео по номеру SOS

Google начинает запуск функции Android Emergency Live Video, позволяющей передавать спасательным службам видеосигнал с камеры смартфона в режиме реального времени. Теперь при звонке или отправке SMS на экстренный номер своей Android-устройства диспетчер сможет отправить запрос на видеотрансляцию, если посчитает, что визуальный контакт поможет лучше оценить ситуацию и при этом будет безопасным для пользователя.

Передача изображения дает возможность понять, что происходит на месте инцидента, и быстрее направить соответствующие службы. В некоторых случаях это позволяет диспетчеру сопровождать человека при выполнении сердечно-легочной реанимации или других действий, необходимых для прибытия помощи. Пользователь самостоятельно решает, предоставит ли доступ к камере, выбирая между вариантами «Поделиться» или «Нет, спасибо». В компании подчеркивают, что видеопередача по умолчанию защищена шифрованием.

Зачем видео для звонков СОС

В Google отмечают, что во время чрезвычайной ситуации трудно объяснить происходящее, особенно если человек находится в стрессовом состоянии или в опасности. Компания приводит примеры дорожно-транспортных происшествий, медицинских кризисов или быстро распространяющихся пожаров, где возможность показать обстановку спасателям способна существенно повлиять на ход реагирования.

После активации трансляции видео открывается в окне формата «картинка в картинке» с возможностью развернуть его на весь экран. В любой момент доступна кнопка остановки передачи. Также пользователь может включить фонарик или переключиться на переднюю камеру. Службы реагирования получают возможность просматривать изображение и при необходимости записывать его на протяжении всего события.

На каких устройствах доступно

Развертывание Android Emergency Live Video стартует в США на устройствах Android 8 и выше, где установлены Google Play services. Функция также начала работать в отдельных регионах Германии и Мексики. Google сотрудничает с организациями общественной безопасности в разных странах, чтобы расширять доступность технологии и предоставляет документацию для партнеров, готовых интегрировать сервис в свои системы.

В корпорации объясняют, что распространение Emergency Live Video зависит от готовности местных экстренных служб и инфраструктуры, поэтому возможность пока остается ограниченной и расширяется постепенно. Google планирует работать с государственными и региональными операторами по адаптации функции к их протоколам безопасности и обработки данных.

Видео передача осуществляется по защищенным каналам, а решения о хранении материалов принимают сами экстренные службы в соответствии с местным законодательством. Ожидается, что последующее внедрение функции будет происходить поэтапно по мере того, как разные страны будут интегрировать ее в свои системы реагирования.

Также напомним, что недавно Google внедрил запись звонков на смартфонах серии Pixel 6 и новее, добавил два режима перевода в Google Translate и представил черно-белый режим в приложении Google Maps на Android, который помогает экономить заряд батареи.