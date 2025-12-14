В Android можна буде передавати відео за номером SOS

Google починає запуск функції Android Emergency Live Video, що дозволяє передавати рятувальним службам відеосигнал із камери смартфона в режимі реального часу. Тепер при дзвінку або відправці SMS на екстрений номер свого Android-пристрою диспетчер зможе надіслати запит на відеотрансляцію, якщо вважатиме, що візуальний контакт допоможе краще оцінити ситуацію і буде безпечним для користувача.

Передача зображення дозволяє зрозуміти, що відбувається на місці інциденту, і швидше направити відповідні служби. У деяких випадках це дозволяє диспетчеру супроводжувати людину під час виконання серцево-легеневої реанімації або інших дій, необхідних для прибуття допомоги. Користувач самостійно вирішує, чи надасть доступ до камери, вибираючи між варіантами “Поділитися” або “Ні, спасибі”. У компанії наголошують, що відеопередача за замовчуванням захищена шифруванням.

Навіщо відео для дзвінків СОС

У Google зазначають, що під час надзвичайної ситуації важко пояснити те, що відбувається, особливо якщо людина перебуває в стресовому стані або в небезпеці. Компанія наводить приклади дорожньо-транспортних пригод, медичних криз або пожеж, що швидко поширюються, де можливість показати обстановку рятувальникам здатна суттєво вплинути на хід реагування.

Після активації трансляції відео відкривається у вікні формату “картинка в картинці” з можливістю розгорнути його на весь екран. У будь-який момент доступна кнопка зупинки передачі. Також користувач може увімкнути ліхтарик або перейти на передню камеру. Служби реагування отримують можливість переглядати зображення та за необхідності записувати його протягом усієї події.

На яких пристроях доступно

Розгортання Android Emergency Live Video стартує у США на пристроях Android 8 та вище, де встановлені Google Play services. Функція також почала працювати в окремих регіонах Німеччини та Мексики. Google співпрацює з організаціями громадської безпеки в різних країнах, щоб розширювати доступність технології та надавати документацію для партнерів, які готові інтегрувати сервіс у свої системи.

У корпорації пояснюють, що поширення Emergency Live Video залежить від готовності місцевих екстрених служб та інфраструктури, тому можливість поки що залишається обмеженою та розширюється поступово. Google планує працювати з державними та регіональними операторами з адаптації функції до їх протоколів безпеки та обробки даних.

Відео передача здійснюється за захищеними каналами, а рішення про зберігання матеріалів приймають самі екстрені служби відповідно до місцевого законодавства. Очікується, що подальше використання функції відбуватиметься поетапно в міру того, як різні країни інтегруватимуть її до своїх систем реагування.

Також нагадаємо, що нещодавно Google впровадив запис дзвінків на смартфонах серії Pixel 6 і новіший, додав два режими перекладу в Google Translate та представив чорно-білий режим у додатку Google Maps на Android, який допомагає заощаджувати заряд батареї.