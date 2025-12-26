В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд

В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд26.12.25
В 2025 году киберпреступники выкрали криптовалюты на общую сумму около 2,7 млрд долларов, что явилось рекордным показателем за все время наблюдений. Эти данные, на которые ссылается TechCrunch, основаны на отчетах компаний, занимающихся мониторингом блокчейн-транзакций. Для сравнения, в 2024 году объем украденных цифровых активов оценивался в 2,2 млрд долларов, а в 2023 году – примерно в 2 млрд. долларов.
Самая крупная кража криптовалюты
Самым громким инцидентом года и одновременно новым антирекордом стала кража криптовалюты на сумму около 1,4 млрд долларов с биржи Bybit. Аналитические блокчейн-компании совместно с Федеральным бюро расследований в США возложили ответственность за эту атаку на хакерские группировки из Северной Кореи. По оценкам профессионалов, конкретно они остаются одними из самых активных участников атак на криптобиржи, web3-платформы и сервисы децентрализованных денег.
Первые кражи криптовалюты в 2025 году
Ранее в течение года уже появлялась информация о том, что северокорейские хакеры в 2025 году суммарно похитили криптовалюту на сумму свыше 2 млрд долларов. Согласно результатам расследований, полученные средства используются для финансирования ядерной программы Пхеньяна. В целом, по оценкам экспертов, с 2016 года объем цифровых активов, украденных связанными с КНДР группами, превысил 6 млрд долларов.
Помимо атаки на Bybit, в 2025 году произошел ряд других крупных инцидентов. В частности, в результате взлома децентрализованной биржи Cetus злоумышленники вывели активы на сумму 223 млн. долларов. Также была зафиксирована атака на протокол Balancer в сети Ethereum, которая привела к потерям еще на 128 млн. долларов. Отдельным резонансным случаем стал взлом криптобиржи Phemex, откуда хакерам удалось вывести около 73 млн. долларов.
