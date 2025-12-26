У 2025 році було вкрадено криптовалюти на $2,7 млрд.26.12.25
У 2025 році кіберзлочинці викрали криптовалюти на загальну суму близько 2,7 млрд доларів, що стало рекордним показником за весь час спостережень. Ці дані, на які посилається TechCrunch, ґрунтуються на звітах компаній, що займаються моніторингом блокчейн-транзакцій. Для порівняння, у 2024 році обсяг вкрадених цифрових активів оцінювався у 2,2 млрд. доларів, а в 2023 році – приблизно в 2 млрд. доларів.
Найбільша крадіжка криптовалюти
Найгучнішим інцидентом року і водночас новим антирекордом став крадіжка криптовалюти на суму близько 1,4 млрд доларів з біржі Bybit. Аналітичні блокчейн-компанії спільно з Федеральним бюро розслідувань у США поклали відповідальність за цю атаку на угрупування хакерів з Північної Кореї. За оцінками фахівців, саме вони залишаються одними з найактивніших учасників атак на криптобіржі, web3-платформи та послуги децентралізованих фінансів.
Перші крадіжки криптовалюти у 2025 році
Раніше протягом року вже з’являлася інформація про те, що північнокорейські хакери в 2025 сумарно викрали криптовалюту на суму понад 2 млрд доларів. Згідно з результатами розслідувань, отримані кошти використовуються для фінансування ядерної програми Пхеньяну. Загалом, за оцінками експертів, з 2016 року обсяг цифрових активів, вкрадених пов’язаними з КНДР групами, перевищив 6 млрд. доларів.
Крім атаки на Bybit, у 2025 році відбулася низка інших великих інцидентів. Зокрема, внаслідок зламування децентралізованої біржі Cetus зловмисники вивели активи на суму 223 млн доларів. Також було зафіксовано атаку на протокол Balancer у мережі Ethereum, яка призвела до втрат ще на 128 млн. доларів. Окремим резонансним випадком став зламування криптобіржі Phemex, звідки хакерам вдалося вивести близько 73 млн. доларів.
