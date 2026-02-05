Уже в начале 2026 года. Цены на ОЗУ повысятся в 2 раза, а SSD подорожают на 60%

Аналитики в ближайшее время прогнозируют существенный рост цен на оперативную память и твердотельные накопители, пишет NotebookCheck.

Согласно данным аналитического центра TrendForce, в первом квартале 2026 года стоимость модулей DDR4 и DDR5 для ПК может вырасти на 105–110% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Память для ноутбуков, в частности LPDDR4X и LPDDR5X, подорожает на 88–93%, аналогичное повышение предполагается и для серверных решений.

Цены на память в мире

Основной причиной роста называют высокий спрос на DRAM со стороны дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта.

Согласно анализу 3DCenter, в Германии в период с 18 января по 1 февраля цены на RAM оставались относительно стабильными, однако по сравнению с июлем прошлого года средняя стоимость комплектов оперативной памяти уже выросла на 340%.

Сколько будет стоить SSD в 2026 году

Помимо оперативной памяти, значительно увеличивается спрос на NAND-чипы, которые используются в SSD. TrendForce прогнозирует рост стоимости на 55–60% в первом квартале 2026 года по сравнению с предыдущим. Дефицит накопителей, по оценкам неких производителей, может сохраняться как минимум до 2028 года.

Эксперты отмечают, что производители ПК и ноутбуков первыми столкнутся с ростом закупочных цен, тогда как конечные потребители ощутят подорожание с определённой задержкой — возможно, через несколько месяцев.

Таким образом, в ближайшие два-три года ожидается дальнейший рост цен не только на компоненты памяти, но и на конечные устройства – смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры. Аналитики подчеркивают, что ситуация на рынке остается напряженной, а быстрого решения проблемы дефицита пока не предвидится.