   

Уже в начале 2026 года. Цены на ОЗУ повысятся в 2 раза, а SSD подорожают на 60%

05.02.26

Kioxia Exceria Plus SSD NVMe LRD10Z500GG8

 

Аналитики в ближайшее время прогнозируют существенный рост цен на оперативную память и твердотельные накопители, пишет NotebookCheck.

 

Согласно данным аналитического центра TrendForce, в первом квартале 2026 года стоимость модулей DDR4 и DDR5 для ПК может вырасти на 105–110% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Память для ноутбуков, в частности LPDDR4X и LPDDR5X, подорожает на 88–93%, аналогичное повышение предполагается и для серверных решений.

 

Цены на память в мире

 

Основной причиной роста называют высокий спрос на DRAM со стороны дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта.

 

Согласно анализу 3DCenter, в Германии в период с 18 января по 1 февраля цены на RAM оставались относительно стабильными, однако по сравнению с июлем прошлого года средняя стоимость комплектов оперативной памяти уже выросла на 340%.

 

Сколько будет стоить SSD в 2026 году

 

Помимо оперативной памяти, значительно увеличивается спрос на NAND-чипы, которые используются в SSD. TrendForce прогнозирует рост стоимости на 55–60% в первом квартале 2026 года по сравнению с предыдущим. Дефицит накопителей, по оценкам неких производителей, может сохраняться как минимум до 2028 года.

 

Эксперты отмечают, что производители ПК и ноутбуков первыми столкнутся с ростом закупочных цен, тогда как конечные потребители ощутят подорожание с определённой задержкой — возможно, через несколько месяцев.

 

Таким образом, в ближайшие два-три года ожидается дальнейший рост цен не только на компоненты памяти, но и на конечные устройства – смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры. Аналитики подчеркивают, что ситуация на рынке остается напряженной, а быстрого решения проблемы дефицита пока не предвидится.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
839
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.02.26
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
views
1 027
comments 0
Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»

02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
05.02.26 | 08.06
Уже в начале 2026 года. Цены на ОЗУ повысятся в 2 раза, а SSD подорожают на 60%    
Kioxia Exceria Plus SSD NVMe LRD10Z500GG8

Аналитики в ближайшее время прогнозируют существенный рост цен на оперативную память и твердотельные накопители

04.02.26 | 19.01
Топ 10 смартфонов 2025 года по данным Counterpoint: 7 iPhone и 3 Samsung    
Galaxy S25 Ultra vs iphone 17 pro max

Среди Android-смартфонов самым популярным стал бюджетный Samsung Galaxy A16 5G, тогда как флагман Galaxy S25 Ultra занял девятое место во второй раз

05.02.26 | 08.06
Уже в начале 2026 года. Цены на ОЗУ повысятся в 2 раза, а SSD подорожают на 60%
04.02.26 | 19.01
Топ 10 смартфонов 2025 года по данным Counterpoint: 7 iPhone и 3 Samsung
04.02.26 | 16.18
Представлены смартфоны Realme 16 5G и Realme 16 Pro 5G — защита IP69K, большие аккумуляторы и 200 Мп-камеры
04.02.26 | 13.11
Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащаются процессорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 и OLED дисплеями
04.02.26 | 10.13
Новая почта поможет довезти чемоданы до вокзала
04.02.26 | 07.40
Итоги финансов Apple за 2025 год: доход вырос на 16%, прибыль на 19 %
03.02.26 | 19.20
Медиа блокируют Internet Archive, чтобы закрыть доступ ИИ к своим материалам
03.02.26 | 16.09
В США могут запретить одноразовые картриджи для принтеров
03.02.26 | 13.10
Смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max получили чип Dimensity 9500 и аккумулятор 9000 мА·час
03.02.26 | 10.05
Spotify выплатила музыкантам $11 млрд роялти в 2025 году
03.02.26 | 07.07
Starlink в Украине должны будут проходить авторизацию
02.02.26 | 19.05
Смартфон Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и 6000 мАч стоит $140
02.02.26 | 16.01
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
02.02.26 | 13.18
Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования
02.02.26 | 11.01
Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс