Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%

Аналітики найближчим часом прогнозують суттєве зростання цін на оперативну пам’ять та твердотільні накопичувачі, пише NotebookCheck.

За даними аналітичного центру TrendForce, у першому кварталі 2026 року вартість модулів DDR4 та DDR5 для ПК може зрости на 105–110% порівняно з четвертим кварталом 2025 року. Пам’ять для ноутбуків, зокрема LPDDR4X та LPDDR5X, подорожчає на 88-93%, аналогічне підвищення передбачається і для серверних рішень.

Ціни на згадку у світі

Основною причиною зростання називають високий попит на DRAM із боку дата-центрів, які обслуговують системи штучного інтелекту.

Згідно з аналізом 3DCenter, у Німеччині в період з 18 січня по 1 лютого ціни на RAM залишалися відносно стабільними, проте, порівняно з липнем минулого року, середня вартість комплектів оперативної пам’яті вже зросла на 340%.

Скільки коштуватиме SSD у 2026 році

Крім оперативної пам’яті, значно збільшується попит на NAND-чіпи, що використовуються у SSD. TrendForce прогнозує зростання вартості на 55-60% у першому кварталі 2026 року порівняно з попереднім. Дефіцит накопичувачів, за оцінками деяких виробників, може зберігатися щонайменше до 2028 року.

Експерти зазначають, що виробники ПК та ноутбуків першими зіткнуться зі зростанням закупівельних цін, тоді як кінцеві споживачі відчують подорожчання із певною затримкою — можливо, за кілька місяців.

Таким чином, у найближчі два-три роки очікується подальше зростання цін не лише на компоненти пам’яті, а й на кінцеві пристрої – смартфони, ноутбуки та персональні комп’ютери. Аналітики наголошують, що ситуація на ринку залишається напруженою, а швидкого вирішення проблеми дефіциту поки що не передбачається.