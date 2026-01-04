Устройства ASUS станут дороже

04.01.26

Светящийся логотип ASUS TUF Gaming FX505G

 

Компания Asus уведомила своих партнеров о запланированной корректировке цен на часть своей продукции, которая вступит в силу 5 января 2026 года. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на внутреннее письмо производителя.

 

В документе говорится, что решение связано с ростом издержек и нестабильностью цепочек поставок, вызванной высоким спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта. Asus отдельно указывает на подорожание памяти DRAM, NAND и SSD, а также изменения в распределении производственных мощностей у поставщиков и увеличение инвестиций в современные технологии производства.

 

На какие устройства повысятся цены

 

Компания отмечает, что повышение цен касается «определенных комбинаций продуктов» и «конфигураций», не уточняя конкретные модели. Предполагается, что речь идет о ноутбуках, готовых ПК, портативных игровых устройствах и других решениях, в состав которых входят DRAM, NAND и SSD-накопители.

 

Более подробную информацию о том, какие продукты подпадут под изменения, Asus пообещала предоставить через своих бизнес-представителей в рамках дальнейшей коммуникации с клиентами. В письме подчеркивается, что корректировка цен направлена ​​на сохранение стабильности поставок, поддержание качества продукции и уровня сервиса.

 

Новые ценовые условия будут действовать незадолго до выставки CES 2026, на которой Asus планирует представить свои новые устройства и решения.


