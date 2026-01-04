Устройства ASUS станут дороже

Устройства ASUS станут дороже04.01.26
Компания Asus уведомила своих партнеров о запланированной корректировке цен на часть своей продукции, которая вступит в силу 5 января 2026 года. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на внутреннее письмо производителя.
В документе говорится, что решение связано с ростом издержек и нестабильностью цепочек поставок, вызванной высоким спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта. Asus отдельно указывает на подорожание памяти DRAM, NAND и SSD, а также изменения в распределении производственных мощностей у поставщиков и увеличение инвестиций в современные технологии производства.
На какие устройства повысятся цены
Компания отмечает, что повышение цен касается «определенных комбинаций продуктов» и «конфигураций», не уточняя конкретные модели. Предполагается, что речь идет о ноутбуках, готовых ПК, портативных игровых устройствах и других решениях, в состав которых входят DRAM, NAND и SSD-накопители.
Более подробную информацию о том, какие продукты подпадут под изменения, Asus пообещала предоставить через своих бизнес-представителей в рамках дальнейшей коммуникации с клиентами. В письме подчеркивается, что корректировка цен направлена на сохранение стабильности поставок, поддержание качества продукции и уровня сервиса.
Новые ценовые условия будут действовать незадолго до выставки CES 2026, на которой Asus планирует представить свои новые устройства и решения.
