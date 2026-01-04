Пристрої ASUS стануть дорожчими

Компанія Asus повідомила своїх партнерів про заплановане коригування цін на частину своєї продукції, яка набуде чинності 5 січня 2026 року. Про це повідомляє Videocardz із посиланням на внутрішній лист виробника.

У документі йдеться, що рішення пов’язане зі зростанням витрат і нестабільністю ланцюжків поставок, викликаним високим попитом на компоненти систем штучного інтелекту. Asus окремо вказує на подорожчання пам’яті DRAM, NAND та SSD, а також зміни у розподілі виробничих потужностей у постачальників та збільшення інвестицій у сучасні технології виробництва.

На які пристрої підвищаться ціни

Компанія зазначає, що підвищення цін стосується “певних комбінацій продуктів” та “конфігурацій”, не уточнюючи конкретні моделі. Передбачається, що йдеться про ноутбуки, готові ПК, портативні ігрові пристрої та інші рішення, до складу яких входять DRAM, NAND і SSD-накопичувачі.

Докладнішу інформацію про те, які продукти підпадуть під зміни, Asus пообіцяла надати через своїх бізнес-представників у рамках подальшої комунікації з клієнтами. У листі наголошується, що коригування цін спрямоване на збереження стабільності поставок, підтримку якості продукції та рівня сервісу.

Нові цінові умови діятимуть незадовго до виставки CES 2026, де Asus планує представити свої нові пристрої та рішення.