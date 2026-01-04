Пристрої ASUS стануть дорожчими

Пристрої ASUS стануть дорожчими04.01.26
Компанія Asus повідомила своїх партнерів про заплановане коригування цін на частину своєї продукції, яка набуде чинності 5 січня 2026 року. Про це повідомляє Videocardz із посиланням на внутрішній лист виробника.
У документі йдеться, що рішення пов’язане зі зростанням витрат і нестабільністю ланцюжків поставок, викликаним високим попитом на компоненти систем штучного інтелекту. Asus окремо вказує на подорожчання пам’яті DRAM, NAND та SSD, а також зміни у розподілі виробничих потужностей у постачальників та збільшення інвестицій у сучасні технології виробництва.
На які пристрої підвищаться ціни
Компанія зазначає, що підвищення цін стосується “певних комбінацій продуктів” та “конфігурацій”, не уточнюючи конкретні моделі. Передбачається, що йдеться про ноутбуки, готові ПК, портативні ігрові пристрої та інші рішення, до складу яких входять DRAM, NAND і SSD-накопичувачі.
Докладнішу інформацію про те, які продукти підпадуть під зміни, Asus пообіцяла надати через своїх бізнес-представників у рамках подальшої комунікації з клієнтами. У листі наголошується, що коригування цін спрямоване на збереження стабільності поставок, підтримку якості продукції та рівня сервісу.
Нові цінові умови діятимуть незадовго до виставки CES 2026, де Asus планує представити свої нові пристрої та рішення.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Пристрої ASUS стануть дорожчими Asus
У документі йдеться, що рішення пов’язане зі зростанням витрат та нестабільністю ланцюжків поставок, викликаного високим попитом на компоненти
CD Projekt RED продала магазин GOG бізнес ігри
З огляду на даної угоди CD Projekt RED вивільняє ресурси у розвиток власних проектів. Студія збільшила команди The Witcher 4 та Cyberpunk 2
Пристрої ASUS стануть дорожчими
CD Projekt RED продала магазин GOG
Смарт годинник Pebble Round 2 – став оновленням культового годинника з покращеним e-paper-дисплеєм і автономністю до 14 днів
LG представила перший у світі монітор 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом
Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів
Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду
Нова пошта відкрила перші відділення без операторів
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль
У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я
Xiaomi Buds 6 отримали ANC та працюють до 35 годин. Ціна – $99
Годинник Lenovo Watch GT Pro оснащений AMOLED‑дисплеєм, двочастотним GPS і працює до 27 днів