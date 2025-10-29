Умные часы Garmin D2 Air X15 для пилотов имеют автономность 10 дней29.10.25
Компания Garmin представила смарт-часы среднего уровня D2 Air X15, ориентированные на авиационных энтузиастов и пилотов. Новая модель пришла на смену D2 Air X10 и основана на современной платформе Venu 4, тогда как предыдущая версия использовала решения от Venu 2 Plus. За счёт обновления аппаратной базы устройство получило функции, которых не хватало стандартной линейке Venu.
Что нового в Garmin D2 Air X15
Ключевым изменением стал AMOLED-дисплей диагональю 1,4 дюйма с разрешением 454 на 454 пикселя. Экран закрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, а корпус сочетает нержавеющую сталь и армированный полимер. Вес часов достигает 56 граммов вместе со стандартным ремешком. Конструкция поддерживает быстрое изменение 22-миллиметровых ремешков благодаря системе Quick Release.
Модель сохранит универсальность в повседневном использовании, но при этом включает специализированные инструменты для полётов. Анонс устройства состоялся одновременно с появлением продвинутой версии D2 Mach 2, рассчитанной на профессиональных пилотов.
В числе обновлений присутствует встроенный светодиодный фонарик, который можно использовать в кабине самолёта или во время проверки оборудования перед вылетом. Часы Garmin D2 Air X15 поддерживают приложение Garmin Pilot, обеспечивающее доступ к авиационным данным, навигации, сводкам погоды и информации, необходимой пилотам.
Что досталось от предшественников
Часть возможностей Garmin D2 Air X15 унаследована от серии Venu 4, включая голосовое управление, сервис обмена сообщениями Garmin Messenger и функции мониторинга здоровья. Заряда аккумулятора хватает до десяти дней автономной работы, что делает модель удобной как в полётах, так и в ежедневном использовании.
Смарт-часы Garmin D2 Air X15 предлагаются в оттенках Slate и Silver с чёрным силиконовым ремешком. Рекомендованная цена составляет 649 долларов.
