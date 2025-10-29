21.10.25
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Acer Nitro V 17 ANV17-41 (N9.QZJWW.001) test

Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше