Компанія Garmin представила смарт-годинник середнього рівня D2 Air X15, орієнтований на авіаційних ентузіастів та пілотів. Нова модель прийшла на зміну D2 Air X10 та заснована на сучасній платформі Venu 4, тоді як попередня версія використовувала рішення від Venu 2 Plus. За рахунок оновлення апаратної бази пристрій отримав функції, яких не вистачало стандартної лінійки Venu.
Що нового в Garmin D2 Air X15
Ключовою зміною став AMOLED-дисплей діагоналлю 1,4 дюйми з роздільною здатністю 454 на 454 пікселі. Екран закритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3, а корпус поєднує нержавіючу сталь та армований полімер. Вага годинника досягає 56 грамів разом зі стандартним ремінцем. Конструкція підтримує швидку зміну 22-міліметрових ремінців завдяки системі Quick Release.
Модель збереже універсальність у повсякденному використанні, але включає спеціалізовані інструменти для польотів. Анонс пристрою відбувся одночасно з появою просунутої версії D2 Mach 2, яка розрахована на професійних пілотів.
Серед оновлень є вбудований світлодіодний ліхтарик, який можна використовувати в кабіні літака або під час перевірки обладнання перед вильотом. Годинник Garmin D2 Air X15 підтримує програму Garmin Pilot, що забезпечує доступ до авіаційних даних, навігації, погодних зведень та інформації, необхідної пілотам.
Що дісталося від попередників
Частина можливостей Garmin D2 Air X15 успадкована від серії Venu 4, включаючи голосове управління, сервіс обміну повідомленнями Garmin Messenger та функції моніторингу здоров’я. Заряду акумулятора вистачає до десяти днів автономної роботи, що робить модель зручною як у польотах, так і щоденному використанні.
Смарт-годинник Garmin D2 Air X15 пропонується у відтінках Slate та Silver з чорним силіконовим ремінцем. Рекомендована ціна складає 649 доларів.
Частина можливостей Garmin D2 Air X15 успадкована від серії Venu 4, включаючи голосове управління, сервіс обміну повідомленнями Garmin Messenger та функції моніторингу здоров'я
