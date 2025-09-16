Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок

«Укрпочта» официально представила новое мобильное приложение, которое уже доступно в бета-версии для загрузки в App Store и Google Play. Разработку ориентировали на более удобное отслеживание и оформление отправлений.

Приложение Укрпошта автоматически отображает посылки, привязанные к номеру телефона пользователя. В нём доступен расширенный трекинг с данными об отправителе, получателе, тарифе, маршруте доставки и штрихкодом для сканирования. Система отправляет push-уведомления об изменениях статуса и о действующих акциях. В отдельном разделе со списком созданных отправлений реализованы поиск, сортировка и фильтры. Также встроена интерактивная карта отделений с адресами, графиком работы и возможностью построить маршрут. При оформлении посылки можно оплатить её онлайн, выбрав базовый или приоритетный тариф.

На следующем этапе разработчики планируют внедрить возможность смены получателя, переадресацию отправлений и оплату уже в процессе доставки. В дальнейшем приложение дополнится функциями заказа товаров, почтовых марок, лекарств и приёма платежей.

Каждый пользователь, который установит новое приложение, получит три бесплатные отправки по тарифу «Приоритетный».

Предыдущая версия мобильного приложения вызывала критику. Пользователи жаловались на нестабильность работы, сложность отслеживания и отсутствие уведомлений о статусе доставок. В Google Play рейтинг программы составляет всего 2,1 балла из 5 на основе более чем 18 тысяч отзывов.