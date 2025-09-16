Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок16.09.25
«Укрпочта» официально представила новое мобильное приложение, которое уже доступно в бета-версии для загрузки в App Store и Google Play. Разработку ориентировали на более удобное отслеживание и оформление отправлений.
Приложение Укрпошта автоматически отображает посылки, привязанные к номеру телефона пользователя. В нём доступен расширенный трекинг с данными об отправителе, получателе, тарифе, маршруте доставки и штрихкодом для сканирования. Система отправляет push-уведомления об изменениях статуса и о действующих акциях. В отдельном разделе со списком созданных отправлений реализованы поиск, сортировка и фильтры. Также встроена интерактивная карта отделений с адресами, графиком работы и возможностью построить маршрут. При оформлении посылки можно оплатить её онлайн, выбрав базовый или приоритетный тариф.
На следующем этапе разработчики планируют внедрить возможность смены получателя, переадресацию отправлений и оплату уже в процессе доставки. В дальнейшем приложение дополнится функциями заказа товаров, почтовых марок, лекарств и приёма платежей.
Каждый пользователь, который установит новое приложение, получит три бесплатные отправки по тарифу «Приоритетный».
Предыдущая версия мобильного приложения вызывала критику. Пользователи жаловались на нестабильность работы, сложность отслеживания и отсутствие уведомлений о статусе доставок. В Google Play рейтинг программы составляет всего 2,1 балла из 5 на основе более чем 18 тысяч отзывов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Новый смартфон Oppo Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Расскажем, что еще в нем интересного
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок почта приложения события в Украине
«Укрпочта» официально представила новое мобильное приложение, которое уже доступно в бета-версии для загрузки в App Store и Google Play.
YouTube Music получил новый дизайн интерфейса YouTube обновление приложения
YouTube Music обновил дизайн плеера на Android и iOS. Изменения касаются главным образом расположения элементов управления воспроизведением
Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок
YouTube Music получил новый дизайн интерфейса
Sony PlayStation Family — мобильное приложение для детского контроля
DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году
Viber запустила маркетплейс прямо в мессенджере
YouTube добавила дубляж на разных языках для всех видео
Новая Ferrari Testarossa будет гибридной
Премию Дарвина будут присуждать за ошибки искусственного интеллекта
Разработан медицинский клеевой пистолет для печати трансплантатов прямо во время операции
Dreame Cyber X — робот-пылесос на гусеницах для преодоления лестниц