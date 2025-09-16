Укрпошта випустила новий мобільний додаток з трекінгом та оплатою доставки посилок

«Укрпошта» офіційно представила новий мобільний додаток, який вже доступний у бета-версії для завантаження в App Store та Google Play. Розробку орієнтували на зручніше відстеження та оформлення відправлень.

Програма Укрпошта автоматично відображає посилки, пов’язані з номером телефону користувача. У ньому доступний розширений трекінг з даними про відправника, одержувача, тариф, маршрут доставки та штрихкод для сканування. Система надсилає push-повідомлення про зміни статусу та про діючі акції. В окремому розділі зі списком створених відправлень реалізовано пошук, сортування та фільтри. Також вбудована інтерактивна карта відділень з адресами, графіком роботи та можливістю збудувати маршрут. При оформленні посилки можна сплатити її онлайн, обравши базовий чи пріоритетний тариф.

На наступному етапі розробники планують запровадити можливість зміни одержувача, переадресацію відправлень та оплату вже у процесі доставки. Надалі додаток доповниться функціями замовлення товарів, поштових марок, ліків та прийому платежів.

Кожен користувач, який встановить новий додаток, отримає три безкоштовні відправки за тарифом «Пріоритетний».

Попередня версія мобільного додатку викликала критику. Користувачі скаржилися на нестабільність роботи, складність відстеження та відсутність повідомлень про статус доставок. У Google Play рейтинг програми складає всього 2,1 бала з 5 на основі більш ніж 18 тисяч відгуків.