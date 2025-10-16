Укрпочта анонсировала запуск своей сети почтоматов. Первый 100 появятся до конца года16.10.25
«Укрпочта» объявила о создании собственной сети почтоматов, которые постепенно появятся по всей Украине. Первые 100 устройств планируют установить уже в этом году: 70 в Киеве и 30 в Одессе. Масштабное развертывание сети по всей стране запланировано на 2026 год.
По данным пресс-службы компании, новые почтоматы изготовлены украинским производителем Modern Expo и соответствуют повышенным стандартам безопасности. Главное преимущество в том, что они приспособлены к автономной работе — могут функционировать даже без электроэнергии или связи.
«После длительной, более года борьбы за возможность прозрачно закупить качественные, адаптированные к условиям военного времени почтоматы, сегодня Укрпочта подписала соглашение с лидером рынка — компанией Modern Expo. Это украинский производитель, и это важно для нас», — отметил генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.
Получить отправку можно будет по PIN-коду или через мобильное приложение «Укрпочта 2.0», которое с сентября работает в бета-версии и доступно для загрузки в App Store и Google Play. Помимо выдачи посылок, почтоматы будут поддерживать функцию отправки писем.
Ранее компания сообщала о другом экспериментальном проекте — переход почтальонов на мотокурьеры. Уже в декабре 2025 года они будут доставлять отправки в почтоматы и передвижные отделения, используя фирменные желтые рюкзаки с брендированием «Укрпочты».
Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M5 — самым мощным процессором в истории компании
