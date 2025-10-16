Укрпошта анонсувала запуск своєї мережі пошти. Перші 100 з’являться до кінця року16.10.25
“Укрпошта” оголосила про створення власної мережі пошти, які поступово з’являться по всій Україні. Перші 100 пристроїв планують встановити вже цього року: 70 у Києві та 30 в Одесі. Масштабне розгортання мережі по всій країні заплановано на 2026 рік.
За даними прес-служби компанії, нові поштомати виготовлені українським виробником Modern Expo та відповідають підвищеним стандартам безпеки. Головна перевага в тому, що вони пристосовані до автономної роботи можуть функціонувати навіть без електроенергії або зв’язку.
«Після тривалої, більш як рік боротьби за можливість прозоро закупити якісні, адаптовані до умов воєнного часу поштомати, сьогодні Укрпошта підписала угоду з лідером ринку — компанією Modern Expo. Це український виробник, і це важливо для нас», – наголосив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.
Отримати відправку можна буде за PIN-кодом або через мобільний додаток “Укрпошта 2.0”, який з вересня працює у бета-версії та доступний для завантаження в App Store та Google Play. Крім видачі посилок, поштомати підтримуватимуть функцію надсилання листів.
Раніше компанія повідомляла про інший експериментальний проект — перехід листоноші на мотокур’єри. Вже у грудні 2025 року вони доставлятимуть відправки до поштоматів та пересувних відділень, використовуючи фірмові жовті рюкзаки з брендуванням “Укрпошти”.
