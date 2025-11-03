Украинская компания Grammarly станет Superhuman

Основанная в Украине платформа Grammarly объявила о масштабном ребрендинге: теперь компания объединяет свои продукты. Mail под единым брендом и меняет название на Superhuman. Новое имя, по словам руководства, символизирует переход от сервиса для письма к полноценной ШИ-платформе повышения производительности. Впервые о ребрендинге сообщалось еще в августе 2025 года.

Новый Superhuman Suite

Вместе с новым брендом компания представила Superhuman Suite — комплексное решение, объединяющее четыре продукта: платформу для усовершенствования письма Grammarly, универсальное рабочее пространство Coda, умный почтовый клиент Superhuman Mail Superhuman Go.

Superhuman Go — это персональный помощник на основе искусственного интеллекта, который предлагает проактивные подсказки непосредственно в рабочей среде. Система использует сеть ШИ-агентов, анализирующих контекст задач и помогающих пользователям избавляться от рутинных процессов.

Ассистент интегрируется более чем с сотней инструментов и предоставляет нужную информацию именно тогда, когда она необходима. Например, Superhuman Go может подсказать дополнительные данные во время переписки, напомнить о предварительных обсуждениях на совещаниях, разработать запросы пользователей или помочь координировать командные встречи.

Платформа Superhuman Agent Store

Вместе с запуском ассистента открывается Superhuman Agent Store — платформа, где доступны десятки готовых агентов. Пользователи смогут подключать коннекторные агенты, связывающие Go с почтой, документами, чатами и другими корпоративными сервисами. В каталоге представлены также агенты для письма от Grammarly и партнерские решения от Common Room, Fireflies, Latimer, Speechify, Parallel и других компаний.

Таким образом, ребрендинг Grammarly у Superhuman отражает новый этап развития — от лингвистического инструмента до комплексной ШИ-экосистемы, ориентированной на улучшение производительности работы.