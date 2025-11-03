Украинская компания Grammarly станет Superhuman03.11.25
Основанная в Украине платформа Grammarly объявила о масштабном ребрендинге: теперь компания объединяет свои продукты. Mail под единым брендом и меняет название на Superhuman. Новое имя, по словам руководства, символизирует переход от сервиса для письма к полноценной ШИ-платформе повышения производительности. Впервые о ребрендинге сообщалось еще в августе 2025 года.
Новый Superhuman Suite
Вместе с новым брендом компания представила Superhuman Suite — комплексное решение, объединяющее четыре продукта: платформу для усовершенствования письма Grammarly, универсальное рабочее пространство Coda, умный почтовый клиент Superhuman Mail Superhuman Go.
Superhuman Go — это персональный помощник на основе искусственного интеллекта, который предлагает проактивные подсказки непосредственно в рабочей среде. Система использует сеть ШИ-агентов, анализирующих контекст задач и помогающих пользователям избавляться от рутинных процессов.
Ассистент интегрируется более чем с сотней инструментов и предоставляет нужную информацию именно тогда, когда она необходима. Например, Superhuman Go может подсказать дополнительные данные во время переписки, напомнить о предварительных обсуждениях на совещаниях, разработать запросы пользователей или помочь координировать командные встречи.
Платформа Superhuman Agent Store
Вместе с запуском ассистента открывается Superhuman Agent Store — платформа, где доступны десятки готовых агентов. Пользователи смогут подключать коннекторные агенты, связывающие Go с почтой, документами, чатами и другими корпоративными сервисами. В каталоге представлены также агенты для письма от Grammarly и партнерские решения от Common Room, Fireflies, Latimer, Speechify, Parallel и других компаний.
Таким образом, ребрендинг Grammarly у Superhuman отражает новый этап развития — от лингвистического инструмента до комплексной ШИ-экосистемы, ориентированной на улучшение производительности работы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Украинская компания Grammarly станет Superhuman искусственный интеллект сервис
Основанная в Украине платформа Grammarly объявила о масштабном ребрендинге: теперь компания объединяет свои продукты и становится Superhuman
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году умные часы
Сравним три интересных представителя спортивных смарт-часов — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro
Украинская компания Grammarly станет Superhuman
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил свой первый полет
Doom запустили на космическом спутнике ESA
Еще не поздно: топ зарядных станций для дома во время блэкаутов
Nike показала первый кроссовок с электроприводом
Ученые создали искусственный мягкий глаз с автофокусом
Курьеры Glovo преодолели 331 млн км за 7 лет работы в Украине
Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP69
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию
Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона
LG выпустила первый 6К-монитор с интерфейсом Thunderbolt 5
Instagram добавила историю просмотров для коротких видео Reels