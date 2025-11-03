Українська компанія Grammarly стає Superhuman03.11.25
Заснована в Україні платформа Grammarly оголосила про масштабний ребрендінг: тепер компанія об’єднує свої продукти. Mail під єдиним брендом і змінює назву на Superhuman. Нове ім’я, за словами керівництва, символізує перехід від сервісу для листа до повноцінної ШІ-платформи підвищення продуктивності. Вперше про ребрендінг повідомлялося ще у серпні 2025 року.
Новий Superhuman Suite
Разом з новим брендом компанія представила Superhuman Suite – комплексне рішення, що поєднує чотири продукти: платформу для вдосконалення листа Grammarly, універсальний робочий простір Coda, розумний поштовий клієнт Superhuman Mail Superhuman Go.
Superhuman Go — це персональний помічник на основі штучного інтелекту, який пропонує проактивні підказки безпосередньо в робочому середовищі. Система використовує мережу ШІ-агентів, що аналізують контекст завдань і допомагають користувачам позбавлятися рутинних процесів.
Асистент інтегрується з більш ніж сотнею інструментів і надає потрібну інформацію саме тоді, коли вона необхідна. Наприклад, Superhuman Go може підказати додаткові дані під час листування, нагадати про попередні обговорення на нарадах, розробити запити користувачів або допомогти координувати командні зустрічі.
Платформа Superhuman Agent Store
Разом із запуском асистента відкривається Superhuman Agent Store — платформа, де доступні десятки готових агентів. Користувачі зможуть підключати конекторні агенти, які зв’язують Go з поштою, документами, чатами та іншими корпоративними сервісами. У каталозі представлені також агенти для письма від Grammarly та партнерські рішення від Common Room, Fireflies, Latimer, Speechify, Parallel та інших компаній
Таким чином, ребрендинг Grammarly у Superhuman відбиває новий етап розвитку – від лінгвістичного інструменту до комплексної ШІ-екосистеми, орієнтованої на покращення продуктивності роботи.
