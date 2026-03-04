Украинская DeViro представила новый дрон-перехватчик SOKYRA

Украинская оборонная компания DeViro продемонстрировала свою новую разработку — дрон-перехватчик под названием SOKYRA. Данный беспилотный аппарат предназначен для выполнения задач по перехвату воздушных целей, расширяя возможности современных систем защиты.

Технические характеристики и скорость

Одной из ключевых особенностей нового дрона SOKYRA являются его скоростные показатели. Разработчики заявляют, что устройство способно развивать скорость до 240 километров в час. Такая динамика позволяет оперативно реагировать на появление угроз и эффективно выполнять задачи по их нейтрализации.

Радиус действия системы

Помимо высокой скорости, дрон-перехватчик обладает внушительной дальностью работы. Система способна выполнять задачи на расстоянии до 45 километров. Сочетание высокой мобильности и значительного радиуса действия делает SOKYRA важным элементом в арсенале современных оборонных технологий.