Українська DeViro розробляє новий дрон-перехоплювач SOKYRA

Українська оборонна компанія DeViro презентувала свою нову розробку — дрон-перехоплювач SOKYRA. Цей безпілотний літальний апарат створений для ефективної протидії повітряним загрозам, пропонуючи сучасні рішення для захисту простору.

Швидкісні показники та можливості

Новий дрон SOKYRA вирізняється високими технічними характеристиками. За даними виробника, апарат здатний розвивати швидкість до 240 кілометрів на годину. Така швидкість є критично важливою для успішного перехоплення цілей у динамічних умовах сучасного протистояння.

Дистанція роботи та ефективність

Окрім швидкісних переваг, перехоплювач має значний радіус дії. Система здатна працювати на відстані до 45 кілометрів від місця базування. Це дозволяє забезпечити надійне покриття великих територій та оперативно реагувати на виклики на значній відстані.