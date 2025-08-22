Украинцы стали больше тратить на мобильную связь22.08.25
За последний год расходы украинцев на мобильную связь выросли в среднем на 33%. В первом квартале 2025 года доходы операторов от мобильной связи увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на треть.
При этом регулятор не ожидает дальнейшего скачка тарифов, несмотря на то что с 1 января 2026 года Украина присоединится к общеевропейскому роуминговому пространству «Роуминг как дома». Мальон подчеркнула, что удорожания услуг из-за роуминга не планируется, хотя операторам придётся адаптировать тарифные линейки — в них должны появиться пакеты с поддержкой «роуминга как дома». Конфигурацию тарифов компании будут определять самостоятельно, а НКЭК будет следить за отсутствием дискриминационных условий.
Глава регулятора выразила уверенность, что ключевым фактором станет конкуренция между мобильными операторами. По её мнению, победит тот, кто предложит абонентам наиболее выгодные условия. Ранее президент «Киевстар» Александр Комаров отмечал, что после вступления Украины в роуминговое пространство ЕС возможен пересмотр тарифов. По его словам, этот процесс будет постепенным и позволит операторам адаптироваться к новым правилам.
В июне 2025 года Еврокомиссия официально предложила включить Украину в зону единого мобильного пространства «Роуминг как дома» с 1 января 2026 года. Это станет первым случаем, когда Украина получит статус внутреннего рынка ЕС в конкретной отрасли.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Украинцы стали больше тратить на мобильную связь события в Украине тарифы телеком
В первом квартале 2025 года доходы операторов от мобильной связи увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го
Google представила новые Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL Google смартфон события в мире
Google официально представила новое поколение смартфонов — Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL. Официальная информация по ним уже есть, а вот купить некоторые можно будет нескоро.
Украинцы стали больше тратить на мобильную связь
NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 40
Представлены смартфоны Redmi Note 15
В Украине заработала первая гос услуга с ИИ
Google: 87% разработчиков игр используют искусственный интеллект
Рецензии игр в Steam теперь группируются по языку
Бренду Radeon исполнилось 25 лет, ATI могла отмечать 40-летие
Темный режим Windows наконец-то получил темные диалоговые окна
Lucid Gravity X — концепт электрического внедорожника с запасом хода 724 км и динамикой спорткара
Grammarly запустила 8 новых ИИ-помощников