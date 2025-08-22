Украинцы стали больше тратить на мобильную связь

За последний год расходы украинцев на мобильную связь выросли в среднем на 33%. В первом квартале 2025 года доходы операторов от мобильной связи увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на треть.

При этом регулятор не ожидает дальнейшего скачка тарифов, несмотря на то что с 1 января 2026 года Украина присоединится к общеевропейскому роуминговому пространству «Роуминг как дома». Мальон подчеркнула, что удорожания услуг из-за роуминга не планируется, хотя операторам придётся адаптировать тарифные линейки — в них должны появиться пакеты с поддержкой «роуминга как дома». Конфигурацию тарифов компании будут определять самостоятельно, а НКЭК будет следить за отсутствием дискриминационных условий.

Глава регулятора выразила уверенность, что ключевым фактором станет конкуренция между мобильными операторами. По её мнению, победит тот, кто предложит абонентам наиболее выгодные условия. Ранее президент «Киевстар» Александр Комаров отмечал, что после вступления Украины в роуминговое пространство ЕС возможен пересмотр тарифов. По его словам, этот процесс будет постепенным и позволит операторам адаптироваться к новым правилам.

В июне 2025 года Еврокомиссия официально предложила включить Украину в зону единого мобильного пространства «Роуминг как дома» с 1 января 2026 года. Это станет первым случаем, когда Украина получит статус внутреннего рынка ЕС в конкретной отрасли.