Українці стали більше витрачати на мобільний зв’язок22.08.25
За останній рік витрати українців на мобільний зв’язок зросли у середньому на 33%. У першому кварталі 2025 року доходи операторів від мобільного зв’язку збільшилися майже на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а середній дохід на одного абонента (ARPU) зріс на третину.
При цьому регулятор не очікує на подальший стрибок тарифів, незважаючи на те, що з 1 січня 2026 року Україна приєднається до загальноєвропейського роумінгового простору «Роумінг як удома». Мальйон підкреслила, що подорожчання послуг через роумінг не планується, хоча операторам доведеться адаптувати тарифні лінійки — у них мають з’явитися пакети з підтримкою роумінгу як вдома. Конфігурацію тарифів компанії визначатимуть самостійно, а НКЕК стежитиме за відсутністю дискримінаційних умов.
Глава регулятора висловила упевненість, що ключовим фактором стане конкуренція між мобільними операторами. На її думку, переможе той, хто запропонує абонентам найвигідніші умови. Раніше президент «Київстар» Олександр Комаров зазначав, що після вступу України до роумінгового простору ЄС можливий перегляд тарифів. За його словами, цей процес буде поступовим та дозволить операторам адаптуватися до нових правил.
У червні 2025 року Єврокомісія офіційно запропонувала включити Україну до зони єдиного мобільного простору «Роумінг як удома» з 1 січня 2026 року. Це стане першим випадком, коли Україна набуде статусу внутрішнього ринку ЄС у конкретній галузі.
